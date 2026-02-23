IMPLICARE ȘI ADEVĂR. Mircea Govor respinge „panicile” și garantează continuitatea zborurilor Satu Mare – București

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a clarificat situația curselor aeriene, subliniind că soluțiile sunt în lucru și că modernizarea aeroportului rămâne o investiție strategică

Într-o perioadă marcată de speculații și dezinformări privind Aeroportul Internațional Satu Mare, deputatul PSD Mircea Govor a reacționat ferm, descriind recentele alarme ca fiind „manipulare și panică politică”. El a precizat că întâlnirile cu oficialii TAROM și ai Ministerului Transporturilor vizează rezolvarea rapidă a problemelor operaționale și garantarea continuității zborurilor către București.

Panica politică, dezinformarea și realitatea

„În ultimele zile am asistat la un nou episod de manipulare și panică politică în jurul aeroportului. Când nu au soluții, unii aleg să inventeze crize și să răspândească dezinformări despre ‘faliment’, ‘dezastru’ și ‘izolare’. Realitatea este alta”, a explicat Mircea Govor.

Deputatul a subliniat că suspendarea temporară a unor curse este, de regulă, o decizie comercială a operatorului aerian și nu reprezintă un colaps economic.

Dialog și soluții concrete

Mircea Govor a detaliat întâlnirea sa cu ministrul Transporturilor, Ciprian-Constantin Șerban, și cu directorul general al TAROM, Bogdan Costaș.

„Discuțiile au fost serioase și responsabile. Ruta nu este abandonată, iar lucrurile intră într-un proces de normalizare. În perioada următoare, TAROM și Consiliul Județean Satu Mare vor finaliza detaliile tehnice și operaționale”, a declarat acesta.

Modernizarea, cheia dezvoltării județului

Deputatul PSD a insistat asupra importanței investițiilor strategice în infrastructură:

„Fără infrastructura modernă nu poți atrage investiții, nu poți dezvolta economia și nu poți conecta Satu Mare la rețelele europene. Cei care critică aceste investiții ar trebui să spună clar dacă își doresc un județ izolat sau unul competitiv.”

Responsabilitate versus spectacol politic

Mircea Govor a concluzionat apelul său la responsabilitate:

„Este ușor să arunci cuvinte mari pe Facebook. Este mai greu să stai la masă, să negociezi și să găsești soluții reale pentru oameni. Eu am ales varianta responsabilă. Am fost, sunt și voi rămâne la dispoziția sătmărenilor. Iar atunci când interesele județului sunt puse în joc, nu fac spectacol politic. Acționez.”