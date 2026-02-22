Liga a 2-a: Poli Iași- CSM Olimpia Satu Mare 2-0

Înfrângere pe „arătura” de la Iași!

—- Urmează prima finală pentru salvarea de la retrogradare, meciul de acasă cu Tunari

CSM Olimpia Satu Mare a început prost anul competițional 2026, fiind învinsă sâmbătă, în Copou, de Politehnica Iași, scor 0-2 (1-0), în etapa a 18-a a Ligii 2. Golurile gazdelor au fost marcate de Ștefan Ștefanovici (35) și Jean Pierre Tiehi (50), într-un meci disputat pe un teren extrem de dificil, care a transformat partida într-o luptă aprigă, mai degrabă fizică decât tehnică.

Pentru sătmăreni, eșecul vine după o serie de rezultate pozitive în meciurile de pregătire și după o campanie intresantă de transferuri. Dar și într-un moment extrem de delicat, în plină bătălie pentru evitarea retrogradării, în care fiecare meci și fiecare punct câștigat sau pierdut devin esențiale. De partea cealaltă ,ieșenii antrenați de un fost antrenor trecut și pe la Olimpia Satu Mare, păstrează șanse matematice la un play-off miraculos.

Start curajos al Olimpiei, final fericit pentru Poli

Deși venea după o pauză competițională în care lotul a fost serios întărit, CSM Olimpia a început excelent partida. Sătmărenii s-au instalat încă din primele minute în jumătatea adversă, au pus presiune constantă și au beneficiat de patru cornere în debutul jocului, însă fără a-și crea ocazii clare de gol.

Terenul gen ”arătură” a îngreunat construcția și finalizarea fazelor, iar după un început greoi, Politehnica Iași a reușit să echilibreze jocul. În minutul 35, la prima acțiune cu adevărat legată, moldovenii au deschis scorul: Ofori a fost blocat la marginea careului, mingea a ajuns la Farcaș, care i-a pasat din prima lui Ștefan Ștefanovici, iar căpitanul Iașiului a finalizat precis, de la 11 metri, pe lângă portarul Railean.

Greșelile individuale au decis soarta partidei

Repriza secundă a început din nou cu speranțe pentru CSM Olimpia, însă un moment de neatenție în defensivă a făcut diferența. În minutul 50, Jean Pierre Tiehi a fost lansat cu o minge lungă, a profitat de lipsa de sincronizare dintre stoperul Stăiculescu și portarul Railean, iar francezul a trimis în poarta goală pentru 2-0.

Golul a fost ca o adevărată măciucă în moalele capului asupra sătmărenilor, care au resimțit șocul și nu au mai reușit să revină în joc, în ciuda unor încercări de a pune presiune pe final. La adăpostul avantajului, Poli a gestionat matur ultima jumătate de oră și a obținut o victorie extrem de importantă.

Alexandru Botoș: „Ne-au costat greșelile individuale”

La finalul partidei, antrenorul cu rol de principal al CSM Olimpia, Alexandru Botoș, a punctat clar motivele eșecului:

„Per total, consider că nu am făcut un meci rău. Din păcate, ne-au costat greșelile individuale, pe care trebuie să le corectăm cât mai repede. Am venit la Iași cu speranțe mari, am pregătit bine partida, dar astfel de erori se plătesc. După golul doi, unde a fost o nesincronizare totală între fundașul central și portar, a intervenit și demoralizarea, având în vedere situația noastră din clasament.”

Tehnicianul sătmărean a vorbit și despre întăririle din pauza competițională:

„Conducerea a reacționat după sezonul de toamnă, am adus șapte-opt jucători, dar ne lipsește foarte mult atacantul venit și accidentat. Obiectivul rămâne clar: menținerea în Liga 2. Din punct de vedere financiar stăm foarte bine, nu sunt restanțe, condițiile sunt bune.”

Tibor Selymeș: „Atitudinea și angajamentul au făcut diferența”

De cealaltă parte, antrenorul Politehnicii Iași, Tibor Selymeș, tehnician care a trecut în cariera sa și pe la CSM Olimpia Satu Mare, a evidențiat importanța atitudinii și a organizării pe un teren extrem de greu:

„A fost un meci extrem de dificil. Știam ce ne așteaptă și le-am spus băieților că aici nu putem câștiga decât prin luptă și organizare. Primele 15 minute ne-am adaptat mai greu, dar apoi am fost bine. Atitudinea, angajamentul și organizarea au făcut diferența. Sunt foarte mulțumit de modul în care au abordat acest meci.”

„Arătura” din Copou, subiect de dispută

Dacă Alexandru Botoș a evitat să critice starea suprafeței de joc, felicitând organizatorii pentru efortul de a reface terenul, clubul sătmărean a fost mult mai dur în reacția oficială, titrând: „Înfrângere pe arătura din Iași”.

„Așa cum era de așteptat, partida s-a disputat pe un teren de slabă calitate, care spre final a semănat mai mult cu o arătură decât cu o suprafață de joc”, se arată în comunicatul clubului.

Trei finale pentru salvarea de la retrogradare

După această înfrângere, CSM Olimpia rămâne pe locul 20, cu 10 puncte, la egalitate cu AFC Câmpulung Muscel. Urmează trei meciuri decisive, toate contra unor contracandidate directe la menținerea în Liga 2:

CSM Olimpia – CS Tunari

Concordia Chiajna – CSM Olimpia

CSM Olimpia – CS Dinamo București

Trei adevărate finale care vor cântări enorm în lupta pentru supraviețuirea pe a doua scenă a fotbalului românesc.

Caseta tehnică

Liga 2 – Etapa a 18-a

Politehnica Iași – CSM Olimpia Satu Mare 2-0 (1-0)

Marcatori: Șt. Ștefanovici (35), Tiehi (50)

Poli Iași: Niga – Opriș, Inglada, Pojar, Al. Dumitru – Farcaș (Iancu 83), Ghindovean (Sacară 88), Elo – Ofori (Gligor 73), Tiehi (Camara 73), Ștefanovici (cpt.)

Rezerve neutilizate: Cuciureanu, Lăcătușu, Olaru, Hrib, Ciobanu

CSM Olimpia: Răilean – Ghazoini (Hosu 46), Stăiculescu, Lumbu, Oanea (cpt.) – Den. Toma (Mat. Marin 46), Panos (Raji 86), Donca (Văsălie 68), Vida (Vad. Călugher 79) – Carpa, Hofman

Rezerve neutilizate: Karacsony, Dor. Todoran, Ad. Pop, Copaci

Sursa Foto: Dragoș Pășcăneanu / mediafax foto via Liga2.ro