Istvan Kovacs arbitrează PSG – Monaco în Liga Campionilor

Centralul careian a fost delegat la returul play-off-ului UEFA Champions League dintre PSG și Monaco, în tur 3-2. Meciul se joacă miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00.

Istvan Kovacs îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia).

Până acum, în sezonul 2025-2026, Kovacs a arbitrat 5 partide din faza principală a Ligii Campionilor: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).

Cele 8 partide din play-off-ul UCL, care decid echipele calificate în optimile de finală, sunt programate marți și miercuri, 24-25 februarie: Atletico Madrid – Club Brugge (19:45, în tur 3-3), Leverkusen – Olympiakos (22:00, în tur 2-0), Inter – Bodo/Glimt (22:00, în tur 1-3), Newcastle – Qarabag (22:00, în tur 6-1) – marți; Atalanta – Dortmund (19:45, în tur 0-2), PSG – Monaco (22:00, în tur 3-2), Juventus – Galatasaray (22:00, în tur 2-5) și Real Madrid – Benfica (22:00, în tur 1-0) – miercuri.

Tragerea la sorți a optimilor de finală va avea loc vineri, 27 februarie, la ora 13:00. Echipele deja calificate în optimi, cele clasate pe primele 8 poziții în faza principală, sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City.