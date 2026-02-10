Istvan Kovacs, prestație de top la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Superliga

– Incidente regretabile la finalul meciului de pe Arena națională, centralul careian lovit de un obiect aruncat din tribună de fanii dinamoviști

Careianul István Kovács, cel mai bine cotat arbitru român și unul dintre cei mai apreciați oficiali din Europa, continuă să confirme la cel mai înalt nivel. Centralul din Carei, județul Satu Mare, a fost delegat luni seara la derby-ul etapei din Superligă, Dinamo – Universitatea Craiova, scor 1-1,meci disputat pe Arena Națională, unde a avut o prestație solidă, apreciată unanim de specialiști.

Fostul arbitru internațional și președinte al CFR Cluj, Cristi Balaj, a lăudat modul în care Kovács a gestionat o partidă tensionată, cu miză mare și atmosferă încinsă.

„A arbitrat bine. Nu a avut foarte mari probleme. A fost un meci frumos, deschis, cu două goluri și multe dueluri. Managementul ales de arbitru a fost unul corect, nu am simțit să avantajeze vreo echipă. I-aș fi dat nota 8,4. Când arbitrezi excelent primești 8,5. Nota 9 se acordă doar dacă arbitrezi perfect o finală de Cupă Mondială”, a declarat Cristi Balaj.

Singura fază mai discutată a fost o posibilă atingere cu mâna în careu, în minutul 30, când Boateng s-a sprijinit pe gazon. Balaj a explicat că decizia de a lăsa jocul să continue a fost corectă, întrucât nu a existat intenție.

Incident în tribune: ce riscă Dinamo

Finalul partidei a fost marcat de un incident regretabil, când din tribune a fost aruncat un obiect în direcția lui István Kovács. Arbitrul nu a fost lovit, însă a ridicat obiectul și l-a dus în zona vestiarelor, urmând ca raportul oficial să stabilească eventualele sancțiuni.

Cristi Balaj consideră că Dinamo riscă doar o amendă, nu și suspendarea terenului:

„Nu se pune problema suspendării stadionului, doar amendă. A fost un incident izolat. Îi cunosc pe cei de la Dinamo și sunt convins că vor lua măsuri. Ar fi păcat ca un club să sufere din cauza câtorva suporteri nemulțumiți.”

Ambasador al valorilor sportive în Europa

Dincolo de prestațiile excelente din marile competiții, István Kovács rămâne un adevărat ambasador al valorilor sportului românesc. Săptămâna trecută, arbitrul din Carei a onorat o invitație specială în cadrul cursului de iarnă pentru arbitri desfășurat în Cipru, vizitând American Academy din Larnaca, o instituție privată de prestigiu.

Elevii au avut ocazia să afle direct de la unul dintre cei mai buni arbitri ai lumii ce înseamnă performanța, disciplina și corectitudinea. Kovács le-a vorbit despre parcursul său profesional, despre sacrificii, muncă și importanța dezvoltării continue.

Reprezentanții școlii au transmis că întâlnirea a fost una memorabilă, iar mesajele transmise de arbitrul aflat în lotul de elită UEFA au avut un impact major asupra tinerilor, care au fost încurajați să își urmeze cu perseverență visurile.