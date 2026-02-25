MAI MULTE VIEȚI SALVATE. Ambulanță nouă și modernă de Terapie Intensivă Mobilă pentru Satu Mare: investiție majoră în salvarea vieților

Ambulanța de tip C, destinată cazurilor critice, va intra în curând în serviciu la ISU Satu Mare, consolidând capacitatea de intervenție prespitalicească

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de președintele Consiliul Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a participat la sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare la recepția noii ambulanțe de tip C (TIM – Terapie Intensivă Mobilă), care va intra în cel mai scurt timp în serviciu. În cadrul vizitei, oficialii au avut o întâlnire de lucru cu inspectorul-șef col. Sergiu Buzduga și cu membrii echipajului SMURD care vor deservi noua autospecială. De asemenea, a fost vizitat dispeceratul unității, parte a Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Cel mai înalt nivel de intervenție prespitalicească

Ambulanțele de tip C reprezintă cel mai înalt nivel de dotare și intervenție medicală prespitalicească din sistemul de urgență din România. Acestea sunt destinate cazurilor cu grad maxim de urgență și sunt concepute pentru a oferi suport vital avansat.

Echipajul este condus obligatoriu de un medic special pregătit în medicina de urgență prespitalicească, alături de un asistent medical și un ambulanțier.

Dotări de ultimă generație

Noua ambulanță este echipată cu aparatură complexă necesară resuscitării și stabilizării pacienților critici, printre care:

monitor-defibrilator (ECG, pulsoximetrie, tensiune invazivă/neinvazivă, capnografie)

ventilator de urgență și transport

videolaringoscop

ecograf portabil

dispozitiv de compresie toracică

sistem bodycam audio-video

trusă completă de medicamente și materiale pentru gestionarea căilor aeriene

Autospeciala este destinată intervențiilor în situații critice, unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte.

Declarații oficiale: investiție în siguranța cetățenilor

„Modernizarea serviciilor de urgență din județul Satu Mare rămâne o prioritate constantă. Fiecare investiție în dotări moderne și fiecare ambulanță nouă introdusă în serviciu înseamnă șanse reale în plus pentru salvarea unei vieți. Ne dorim ca personalul din prima linie să beneficieze de cele mai performante echipamente și de cele mai bune condiții pentru a interveni prompt și eficient în orice situație critică.

În această perioadă am avut numeroase analize și ședințe de coordonare cu responsabilii sistemului integrat 112, pentru a îmbunătăți fluxul de intervenție și colaborarea dintre toate structurile implicate. Vizita în dispecerat mi-a confirmat că timpii de răspuns s-au redus considerabil, ca urmare a implicării susținute a echipelor și a unei mai bune organizări operative. Aceste progrese arată că, prin cooperare și responsabilitate, putem construi un sistem de urgență mai rapid, mai eficient și mai aproape de nevoile cetățenilor”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.

La rândul său, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, a subliniat că noua autospecială va contribui semnificativ la îmbunătățirea intervențiilor medicale de urgență din județ și va oferi un plus de siguranță sătmărenilor.

Prin introducerea în serviciu a ambulanței de tip C, județul Satu Mare face un pas important în consolidarea capacității de răspuns în situații critice, demonstrând că investițiile în sistemul de urgență înseamnă, în ultimă instanță, investiții în viață.