Maidelines Gorguet, locul 7 la Ljubljana și puncte importante pentru calificarea la Olimpiadă

CSM Olimpia-judo

Maidelines Gorguet, judoka legitimată la CSM Olimpia Satu Mare, a reprezentat România la Ljubljana Open World Cup, unde a încheiat competiția pe un valoros loc 7 la categoria -78 kg. Turneul desfășurat în capitala Sloveniei a reunit 470 de sportivi din 44 de țări, de pe cinci continente, confirmând nivelul extrem de ridicat al competiției.

Sportiva pregătită de antrenorul Pelcz Attila a debutat împotriva sârboaicei Lana Luburua, într-un duel extrem de tactic și intens. În ciuda diferenței considerabile de înălțime (195 cm față de 167 cm), confruntarea s-a prelungit timp de 11 minute, fiind una dintre cele mai lungi lupte ale competiției. Judoka din Satu Mare a demonstrat o excelentă rezistență fizică și o disciplină tactică remarcabilă, reușind să obțină victoria și calificarea în sferturile de finală.

Pentru accederea în semifinale, Gorguet a întâlnit-o pe belgianca Vicky Verschaeren, într-un meci extrem de echilibrat, decis abia în golden score, unde adversara a fost mai eficientă. În recalificări, sportiva româncă a avut parte de o nouă luptă solicitantă, de această dată cu o reprezentantă a Australiei, confruntare care s-a decis tot în prelungiri.

Astfel, Maidelines Gorguet a încheiat competiția pe locul 7, poziție extrem de importantă, care aduce puncte prețioase în clasamentul mondial, esențiale în cursa pentru calificarea olimpică.

Următoarea etapă majoră va avea loc în perioada 6–8 martie, la Grand Prix Linz (Austria), unde obiectivul principal îl reprezintă acumularea de noi puncte pentru calificarea la Jocurile Olimpice de Vară din 2028.

În prezent, judoka de la CSM Olimpia Satu Mare ocupă locul 67 mondial, într-un clasament ce reunește aproximativ 250 de sportive. Un argument solid în lupta pentru calificare este faptul că, în sezonul precedent, a fost singura judoka din România care a cucerit o medalie la un Grand Prix, confirmând statutul său de sportivă de top la nivel internațional.