Mii de mașini cu defecțiuni descoperite de RAR în trafic în județul Satu Mare

Inspectorii Registrului Auto Român au verificat în trafic, din punct de vedere tehnic, anul trecut, 92.219 vehicule la nivelul întregii țări. În urma controalelor, specialiștii RAR au constatat că 38,5% dintre mașinile oprite pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme.

Cele mai multe neconformități au fost constatate la:

instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%);

emisiile poluante (20,46%);

punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%);

vizibilitate (10,15%);

șasiu și elemente atașate șasiului (9,22%).

Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 4,21% dintre vehiculele controlate şi în 1,4% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcţie. În urma verificărilor s-au identificat deficiențe din sfera poluării la 6.064 de vehicule dintre cele controlate. Inspectorii RAR au identificat în trafic şi vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcţie sau la punţi și fuzete. În cazul a 4.697 de vehicule s-a considerat că acestea prezintă pericol iminent de accident.

Aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică – ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi Poliţia Rutieră, pe parcursul anului 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și 188 de ITP-uri au fost anulate.

***

În județul Satu Mare au fost verificate, în perioada menționată, 2.667 de vehicule. Dintre acestea, 48% prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte și 40 prezentau pericol iminent de accident. Din totalul autovehiculelor oprite, în 19% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării și 1,1% aveau ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, în acest județ au fost aplicate 929 de amenzi contravenționale și au fost retrase 501 certificate de înmatriculare.

În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară.

Atragem atenția că rezultatele controalelor desfășurate în trafic NU reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni.