MOBILITATE URBANĂ INTELIGENTĂ LA SATU MARE: 100 de stații SMART și un sistem modern de monitorizare a traficului

Proiect european de 22 milioane de euro pentru mai multă siguranță, trafic fluid și un transport public atractiv în municipiul Satu Mare

Municipiul Satu Mare face un pas decisiv spre modernizarea infrastructurii de transport prin implementarea proiectului „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare”, o investiție majoră menită să crească siguranța rutieră și să reducă stresul din trafic pentru sătmăreni.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Satu Mare, Kreskenyi Gabor, care a subliniat că obiectivul principal al administrației locale este clar: „Mai multă siguranță. Mai puțin stres în trafic pentru sătmăreni.”

Investiție strategică pentru viitorul orașului

Proiectul are o valoare totală de 109.944.959,54 lei (aproximativ 22 milioane euro) și este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din fonduri ale Fondul European de Dezvoltare Regională, prin intermediul ADR Nord-Vest.

Structura finanțării este următoarea:

60.625.946,38 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

9.272.203,56 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

20.485.270,80 lei – cofinanțare eligibilă a Municipiului Satu Mare

19.561.538,80 lei – cofinanțare neeligibilă a beneficiarului

Perioada de implementare este cuprinsă între 26 septembrie 2025 și 25 noiembrie 2029, termenul estimat de finalizare fiind noiembrie 2029.

100 de stații inteligente de transport public

Un element central al proiectului îl reprezintă înființarea și modernizarea a 100 de stații inteligente de transport public, dintre care:

51 stații cu nivel de dotare ridicat

49 stații cu nivel de dotare mediu

Acestea vor fi integrate într-un sistem modern de management al transportului public, coordonat printr-un centru de comandă și control (CCC), care va permite accesul în timp real la informații privind circulația mijloacelor de transport.

Prin digitalizarea și modernizarea stațiilor, călătorii vor beneficia de informații actualizate despre graficele de circulație și vor putea planifica mai eficient deplasările. Creșterea confortului și predictibilității serviciului public este esențială pentru a determina cât mai mulți cetățeni să renunțe la autoturismul personal.

Sistem integrat de monitorizare a traficului

Proiectul presupune și implementarea unui sistem complex de monitorizare și management adaptiv al traficului rutier, care va include:

26 locații semaforizate înființate sau modernizate pentru management adaptiv al traficului

26 locații dotate cu camere video de supraveghere

5 locații cu sisteme de detecție a trecerii pe roșu

10 locații cu sisteme de detecție a depășirii vitezei legale

5 locații dotate cu camere LPR

5 locații cu panouri de informare VMS

5 locații cu sisteme de cântărire în mișcare (WIM)

10 treceri de pietoni inteligente

Toate aceste componente vor fi integrate într-un sistem centralizat de comandă și control, capabil să proceseze date în timp real și să optimizeze fluxurile de trafic.

Reducerea poluării și creșterea siguranței rutiere

Obiectivul general al investiției este reducerea emisiilor de carbon și îmbunătățirea calității vieții în municipiul Satu Mare. Prin creșterea atractivității transportului public și fluidizarea traficului, se urmărește:

reducerea poluării atmosferice și fonice

diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră

scăderea consumului energetic

creșterea siguranței rutiere

dezvoltarea mobilității urbane multimodale durabile

Modernizarea principalelor intersecții și integrarea tehnologiilor inteligente vor contribui la un oraș mai eficient, mai curat și mai sigur.

O viziune pe termen lung pentru Satu Mare

Prin această investiție strategică, municipiul Satu Mare își consolidează direcția către un model de dezvoltare urbană sustenabilă, bazată pe tehnologii moderne și soluții inteligente.

Un transport public eficient, accesibil și bine gestionat reprezintă cheia reducerii traficului aglomerat și a stresului cotidian, dar și un pas concret spre un oraș european, adaptat provocărilor viitorului.