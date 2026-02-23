ORDINE Amenzi de peste 250.000 de lei și 35 de permise suspendate în trei zile, în județul Satu Mare

Peste 740 de sancțiuni aplicate de polițiștii sătmăreni în cadrul acțiunilor pentru siguranța publică și disciplina în trafic

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 20–22 februarie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în județ. Bilanțul celor trei zile indică sute de sancțiuni aplicate, amenzi consistente și zeci de permise suspendate.

Peste 140 de sancțiuni pentru fapte antisociale

În cadrul activităților de prevenire și combatere a faptelor antisociale, polițiștii au aplicat peste 140 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 50.000 de lei.

Acțiunile au vizat menținerea unui climat de ordine publică și descurajarea comportamentelor care pot afecta siguranța comunității.

Controale intense în trafic

Pe linie rutieră, polițiștii au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului, aplicând peste 600 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor depășește 200.000 de lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri complementare importante:

suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 35 de șoferi;

reținerea a 17 certificate de înmatriculare.

Acțiuni pentru siguranța comunității

Reprezentanții IPJ Satu Mare transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea faptelor care pot pune în pericol ordinea publică.