Parcarea săptămânii pe strada Lunca Sighet: barieră anti-șofer, cu două roți

Multe vede omul pe străzile Sătmarului, dar parcă unele situații reușesc să te surprindă chiar și când crezi că le-ai văzut pe toate. Pe strada Lunca Sighet a apărut parcarea săptămânii: o combinație inedită între automobil și bicicletă, cu rol clar de… barieră strategică.

Un biciclist, probabil profund supărat pe univers, trafic, asfalt sau un anume șofer, a decis să-și lase bicicleta exact unde nu te-ai aștepta: în spatele mașinii, ca să fie sigur că nimeni nu pleacă nicăieri fără aprobarea sa.

Nu știm cine l-o fi supărat pe biciclist, dar cert este că metoda aleasă transmite fermitate, originalitate și un strop de umor involuntar. Dacă tot vorbim de siguranță rutieră, iată că am inventat și „blocatorul ecologic”, varianta pe două roți.

Una peste alta, e clar: pe străzile Sătmarului nu te plictisești. Traficul devine spectacol, parcările – opere de artă urbană, iar fiecare zi aduce câte o poveste nouă. Așteptăm cu interes următoarea ediție.Și următoarea vedetă de la bursa noastră…Până atunci însă vă dorim s-aveți un sfârșit de săptămână liniștit . Iar domnii să nu uite de 1 Martie călător ce aduce un mărțișor. Doamnelor din viețile noastre.