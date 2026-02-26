Sâmbătă, toți pe stadion! Meci cu Arsenal pentru salvarea de la retrogradare

CSM Olimpia Satu Mare revine pe teren propriu într-un moment critic al sezonului. Sâmbătă, 28 februarie, de la ora 11:00, stadionul din Satu Mare va găzdui un meci cu miză uriașă: duelul cu CS Tunari, în etapa a 19-a a Ligii a II-a. Este primul joc acasă din 2026 și poate fi unul decisiv în lupta pentru evitarea retrogradării.

După eșecul din deplasare cu Politehnica Iași, scor 0-2, situația în clasament obligă. CSM Olimpia ocupă locul 21, cu doar 10 puncte, iar fiecare meci devine o adevărată finală. Mai sunt doar trei etape până la finalul sezonului regulat și împărțirea în play-off și play-out, iar orice pas greșit poate cântări decisiv.

În acest context, partida cu Arsenal de Tunari nu este doar un simplu meci de campionat. Este o confruntare directă pentru supraviețuire, un duel în care victoria este obligatorie. Tunari se află imediat deasupra Olimpiei, pe locul 20, cu 11 puncte, iar un succes al sătmărenilor ar însemna nu doar trei puncte vitale, ci și o urcare în clasament, cu un impact psihologic major.

Este prima confruntare oficială din istorie între cele două cluburi, iar duelul aduce și câteva elemente speciale. În poarta oaspeților va evolua sătmăreanul Sebastian Moroz, iar în lotul Tunariului se regăsește și Robert Mustacă, fost jucător al Olimpiei, ceea ce adaugă un plus de orgoliu întâlnirii.

Meciul care poate schimba destinul sezonului

CSM Olimpia traversează o perioadă extrem de complicată, dar conducerea clubului a reacționat înaintea acestui duel crucial. Lotul a fost întărit prin aducerea atacantului Kévin Mbala, un vârf cu dublă cetățenie, franceză și congoleză, crescut în academiile US Créteil-Lusitanos și Stade Malherbe Caen. Mbala a evoluat inclusiv în Ligue 2, pentru Caen și Paris FC, bifând zece apariții la acest nivel, și vine la Satu Mare cu misiunea clară de a aduce plusul ofensiv de care echipa are mare nevoie.

În vârstă de 25 de ani, Mbala sosește după experiențe în eșaloanele inferioare din Franța, la FC Borgo, FC Versailles și Andrézieux-Bouthéon FC, și este văzut drept una dintre piesele-cheie în tentativa de salvare.

Totodată, clubul a renunțat la muntenegreanul Sergej Grubac, care a acuzat probleme medicale înaintea meciului de la Iași.

Echipe probabile

CSM Olimpia Satu Mare:

Răilean – Ghazoini, Stăiculescu, Lumbu, Oanea (cpt.) – Denis Toma, Panos, Donca, Vida – Carpa, Hofman

Rezerve: Karacsony, Dorin Todoran, Adrian Pop, Copaci

Antrenor: Alexandru Botoș

CS Tunari:

Moroz – Stănică, Furtuna, Denis Ispas, Vlad Tudorache – Estacio, Bara – Callejon, R. Stanciu, Mustacă – Claudiu Dragu (cpt.)

Rezerve: Breban, Csampar, Adrian Bălan, Eduard Moga, Vlad Filip, Răducioiu

Antrenor: Dinu Todoran

Clasamentul nu mai permite pași greșiți

După 18 etape, situația din subsolul clasamentului este extrem de strânsă:

CS Tunari – 11 puncte

CSM Olimpia Satu Mare – 10 puncte

AFC Câmpulung Muscel – 10 puncte

Diferențele sunt minime, iar fiecare rundă poate schimba radical ierarhia. De aceea, duelul de sâmbătă capătă valoarea unei adevărate finale.

Apel către suporteri: Satu Mare trebuie să fie al 12-lea jucător!

Într-un astfel de moment, sprijinul suporterilor poate face diferența. Stadionul trebuie să fie plin, atmosfera trebuie să fie una de luptă, iar echipa trebuie împinsă de la spate spre victorie.

CSM Olimpia are nevoie de public, de vocea tribunelor, de energia orașului. Este momentul în care fotbalul sătmărean trebuie să se unească. Nu mai este vorba doar despre un club, ci despre mândria sportivă a întregului județ.

Sâmbătă, de la ora 11:00, stadionul din Satu Mare trebuie să fie plin. Este meciul care poate reporni speranța, care poate rescrie destinul acestui sezon și care poate ține Olimpia în Liga a II-a.

Acum este momentul. Toți pe stadion!

Program etapa 19 Liga 2, sezon 2025-2026:

Steaua Bucureşti – CSM Slatina 2-1

sâmbătă, 28 februarie 2026, ora 11:00

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – ACSM Reşiţa – tv

Corvinul Hunedoara – CS Dinamo Bucureşti

CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna

CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari

CSC Dumbrăviţa – Politehnica Iaşi – YouTube FRF TV

AFC Câmpulung Muscel – CS Afumaţi

Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Voluntari

FC Bacău – CS Gloria Bistrița

sâmbătă, 28 februarie 2026, ora 13:00

AFC ASA Târgu Mureş – Metalul Buzău – tv

duminică, 1 martie 2026, ora 11:15

Chindia Târgovişte – FC Bihor Oradea – tv

CLASAMENT

1.Corvinul – 46p

2.Sepsi Sf. Gheorghe – 39p

3.FC Bihor – 38p

4.FC Voluntari – 36p

5.FC ASA Tg. Mureș – 33p

6.Chindia Târgoviște – 33p

7.Steaua București – 33p

8.CSM Reșița – 32p

9.Metalul Buzău – 29p

10.Poli Iași – 28p

11.FC Bacău – 26p

12.Concordia Chiajna – 24p

13.CS Afumați – 24p

14.CSM Slatina – 23p

15.Gloria Bistrița – 19p

16. CSC Dumbrăvița – 18p

17.Ceahlăul P. Neamț – 18p

18.CSC 1599 Șelimbăr – 16p

19.CS Din. București – 12p

20.Tunari – 11p

21.CSM Olimpia Satu Mare – 10p

22. Câmpulung – 10p