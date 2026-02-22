 Sătmăreanca Claudia Pop-Ciuc, MVP-ul finalei Cupei României  

Sărbătoare în Giulești!

– căpitanul Rapidului e Annemarie Părău, fostă jucătoare de la CSM Satu Mare

CS Rapid București a cucerit Cupa României la baschet feminin după o pauză de 31 de ani, iar în centrul acestui succes istoric s-a aflat sătmăreanca Claudia Pop-Ciuc, desemnată MVP-ul finalei și al Turneului Final. Giuleștencele au învins categoric FCC Baschet UAV Arad, scor 81-52, sâmbătă, în finala disputată în Sala Polivalentă din Sighetu Marmației.

Rapid și-a trecut astfel în palmares al treilea trofeu din Cupa României, după cele obținute în 1969 și 1995, într-un moment cu totul special pentru club și pentru suporterii alb-vișinii.

Claudia Pop-Ciuc, liderul unei victorii istorice

Fosta jucătoare a CSM Satu Mare, Claudia Pop-Ciuc, a fost omul decisiv al turneului final, fiind desemnată cea mai valoroasă jucătoare (MVP), după prestații constante și decisive. În marea finală, aceasta a contribuit decisiv la succesul Rapidului, fiind una dintre piesele-cheie în mecanismul ofensiv și defensiv al echipei.

Alături de sătmăreancă, la Rapid mai evoluează o altă jucătoare cu trecut la CSM Satu Mare, Annemarie Părău, care a îmbrăcat tricoul formației sătmărene în perioada 2011–2013, în timp ce antrenoarea secundă Volha Tămârgeanu este, la rândul său, fostă componentă a staff-ului tehnic al clubului din Satu Mare. Astfel, succesul Rapidului poartă și o puternică amprentă sătmăreană.

Victorie fără drept de apel în finală

Rapid a dominat clar confruntarea cu FCC Baschet UAV Arad, impunându-se cu 81-52, pe sferturi 14-14, 28-7, 25-14, 14-17.

Printre cele mai bune marcatoare s-au numărat Taylor Janee Murray – 19 puncte, Claudia Monica Cuic – 18 puncte, Maxuella Marie D Lisowa Mbaka – 13 puncte și 10 recuperări, precum și Dragana Zivkovic – 10 puncte. De la arădence, Taisheka Aquarius Porchia a reușit 20 de puncte, iar Bianca Maria Fota – 16 puncte.

Pentru FCC Baschet UAV Arad, rămâne un palmares cu două Cupe ale României, câștigate în 2011 și 2014.

De remarcat că în semifinale, Rapid a trecut de Sepsi Sfântu Gheorghe iar BCC Arad de CSM Târgoviște.