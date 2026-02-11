Satu Mare – Sălaj, duel pentru Liga 3!

FRF

Talna Orașu Nou, favorită să ducă județul în baraj într-un posibil meci de baraj cu CS Barcău-Nușfalău, echipa sălăjeană la care evoluează foștii jucători de la CSM Olimpia, Mureșan, Cadar, Mansour și Micaș

Federația Română de Fotbal a stabilit miercuri, 11 februarie 2026, la Casa Fotbalului, meciurile de baraj pentru promovarea din Liga 4 în Liga 3, sezonul 2026/2027. Județul Satu Mare va lupta pentru accederea în eșalonul al treilea cu campioana județului Sălaj, într-o dublă manșă programată pe 20 iunie (turul, ora 18:00) și 27 iunie 2026 (returul, ora 17:30).

Conform tragerii la sorți, duelul Satu Mare – Sălaj face parte din Regiunea 2, Nord-Vest, alături de confruntările Bistrița-Năsăud – Bihor și Cluj – Maramureș. Prima echipă extrasă din urnă va organiza partida tur, urmând ca returul să se dispute pe terenul adversarului. Interesant e că și anul trecut campioana județului satu Mare, Unirea Tășnad a promovat în Liga a 3-a după un duel câștigat clar în dublă manșă cu campioana de atunci a Sălajului, 5-2 și 9-2 cu FC Chieșd.

Talna Orașu Nou, principala favorită în județ

În acest moment, Talna Orașu Nou este liderul Ligii a IV-a ELITE din județul Satu Mare, cu 25 de puncte, și pornește ca principala candidată la câștigarea campionatului și la participarea în baraj. Pe locurile următoare se află Recolta Dorolț (21 pct) și Turul Micula (14 pct), însă lupta rămâne deschisă, cu multe etape de disputat.

Pentru fotbalul sătmărean, promovarea campioanei județene, în Liga 3 ar însemna o continuare a performanțelor AJF Satu Mare din ultimii ani când pe rând, CSM Olimpia Satu Mare, Victoria Carei, SC Olimpia MCMXXI și Unirea Tășnad au trecut cu brio de meciurile de baraj.

Posibil adversar: CS Barcău Nușfalău, lider autoritar în Sălaj

În județul Sălaj, liderul autoritar al Ligii a IV-a este CS Barcău Nușfalău, cu 39 de puncte, urmat de SCO Jibou (31 pct) și Inter Cizer (30 pct). Formația din Nușfalău are în componență și jucători cu legături directe cu fotbalul sătmărean, precum Florin Mihăiță Mureșan și Gabriel Cadar, alături de foștii fotbaliști ai CSM Olimpia, Mansour și Micaș, ceea ce anunță un duel extrem de interesant și echilibrat.

Sistem eliminatoriu, fără avantajul golului din deplasare

Barajul se va disputa în sistem tur – retur, iar regula golului marcat în deplasare nu se mai aplică. În caz de egalitate după cele două manșe, calificarea se va decide în urma reprizelor de prelungire și, dacă va fi necesar, la loviturile de departajare.

Conform regulamentului FRF, dreptul de participare la baraj îl are campioana fiecărui județ, cu condiția îndeplinirii criteriilor administrative și de clasificare la nivel de copii și juniori. În caz contrar, echipa adversă poate fi declarată direct câștigătoare.

Meciurile de baraj pentru promovarea în Liga 3, sezonul 2026/27, rezultate în urma tragerii la sorți, sunt:

Regiunea 1, Nord-Est: Botoșani – Suceava, Neamț – Iași, Vaslui – Bacău,

Regiunea 2, Nord-Vest: Bistrița-Năsăud – Bihor, Satu Mare – Sălaj, Cluj – Maramureș,

Regiunea 3, Centru: Harghita – Covasna, Sibiu – Brașov, Mureș – Alba,

Regiunea 4, Vest: Gorj – Caraș-Severin, Arad – Hunedoara, Timiș – Mehedinți,

Regiunea 5, Sud-Vest: Vâlcea – Teleorman, Dâmbovița – Olt, Argeș – Dolj,

Regiunea 6, Sud: Ialomița – Ilfov, Prahova – Giurgiu, Călărași – București,

Regiunea 7, Sud-Est: Buzău – Tulcea, Vrancea – Galați, Constanța – Brăila.

Anul trecut, meciurile de baraj au fost următoarele:

Vaslui – Botoşani, Neamţ – Iaşi, Suceava – Bacău,

Bihor – Cluj, Sălaj – Satu Mare, Maramureş – Bistriţa-Năsăud,

Sibiu – Harghita, Mureş – Braşov, Alba – Covasna,

Mehedinţi – Hunedoara, Arad – Caraş-Severin, Timiş – Gorj,

Dâmboviţa – Olt, Teleorman – Vâlcea, Dolj – Argeş,

Bucureşti – Prahova, Ialomiţa – Giurgiu, Călăraşi – Ilfov,

Constanţa – Vrancea, Buzău – Brăila, Galaţi – Tulcea.