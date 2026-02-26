Liga 3, Seria 8 – Avancronică etapa 18

SC Olimpia MCMXXI meci greu la Sănătatea.

Unirea Tășnad favorită cu Bihorul Beiuș

– Galben-albaștrii joacă vinery de la ora 14 pe Clujana iar tășnădenii, sâmbătă, pe teren propriu

Campionatul Ligii 3 reia competiția la finalul acestei săptămâni, cu meciurile din etapa a 18-a, prima rundă oficială din anul 2026. În Seria a 8-a, atenția suporterilor din județul Satu Mare este îndreptată spre cele două reprezentante locale, SC Olimpia MCMXXI Satu Mare și Unirea Tășnad, formații aflate în situații diferite, dar cu obiective clare pentru partea a doua a sezonului.

Olimpia MCMXXI Satu Mare va deschide etapa vineri, 27 februarie, de la ora 14:00, în deplasare pe stadionul Clujana, împotriva formației Sănătatea Cluj, echipă antrenată de Vasile Miriuță. Meciul va fi transmis în direct pe pagina oficială de Facebook a clubului Sănătatea Cluj. Sâmbătă, 28 februarie, de la aceeași oră, Unirea Tășnad va primi pe teren propriu vizita celor de la Bihorul Beiuș, partida urmând să fie transmisă live pe pagina de Facebook a clubului Unirea Tășnad.

Sănătatea Cluj – Olimpia MCMXXI Satu Mare

Vineri, 27 februarie, ora 14:00 – Stadion Clujana, Cluj-Napoca

Transmisie live: Facebook Sănătatea Cluj

Pentru SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, startul de primăvară vine cu un meci extrem de dificil în fața unei formații solide și experimentate. Sănătatea Cluj ocupă locul 4 în clasament și este una dintre echipele constante ale seriei, obișnuită cu zona superioară a ierarhiei.

Iarna a adus schimbări importante la SC Olimpia MCMXXI . Fostul finanțator s-a retras, iar conducerea clubului și banca tehnică au fost preluate de Sergiu Tăbăcaru și respective antrenorul Cristian Popa, care îl are în staff pe fostul jucător de Liga 1 Răzvan Tincu. Obiectivul principal al sătmărenilor este evitarea retrogradării, iar fiecare punct câștigat în această primăvară va conta enorm.

În perioada de pregătire, SC Olimpia a disputat mai multe meciuri amicale, ultimul test fiind folosit pentru definitivarea formulei de start și integrarea noilor jucători. Lotul utilizat a fost: Bukova – Surd, Jakob, Feher, Ciorcaș, Sălăjan, Contra, Bodea, Micle, Chira, N. Pop, cu Siwiek, Mihoc, Oros, Onea, Madrid, Domokos și Tyreese pe bancă. Echipa este antrenată de Cristian Popa.

De partea cealaltă, Sănătatea Cluj vine după un meci oficial în Cupa României, pierdut cu 1-3 în fața Petrolului Ploiești, și pornește ca favorită pe teren propriu. Formația pregătită de Vasile Miriuță se bazează pe un nucleu experimentat și pe jucători cu prezențe constante în Liga 3.

Partida va fi condusă de o brigadă din Mureș, cu Papp Csaba la centru, asistat de Cozma Alexandru și Moldovan Radu Petrișor. Arbitru de rezervă va fi Toma Gabriel, observator Erdei Ștefan, iar delegat de joc Țîra Mihai. Papp Csaba a mai arbitrat un meci al Olimpiei pe stadionul Clujana, în sezonul 2023–2024, când Sănătatea s-a impus cu 2-0.

Condițiile meteo se anunță favorabile, cu temperaturi de 6–7 grade Celsius, cer senin și vânt slab. În clasament, Olimpia ocupă locul 11, cu 11 puncte, în timp ce Sănătatea Cluj este pe poziția a patra, cu 35 de puncte. Pentru sătmăreni, orice rezultat pozitiv ar însemna un pas important spre menținerea în Liga 3 și un impuls moral extrem de necesar.

Unirea Tășnad – Bihorul Beiuș, în mod normal un meci de 1 solist

Sâmbătă, 28 februarie, ora 14:00 – Stadion Tășnad

Transmisie live: Facebook Unirea Tășnad

Unirea Tășnad pornește în noul an competițional din postura de lider al seriei și are ca obiectiv menținerea poziției de top și calificarea în fazele superioare ale competiției. Echipa pregătită de Mihai Sabău-Svegler a încheiat sezonul de toamnă pe primul loc, la egalitate de puncte cu Zalău, dar cu un golaveraj superior și cu cea mai bună ofensivă din serie.

Pauza de iarnă a fost dedicată ajustărilor de lot și pregătirii fizice, iar meciurile amicale au oferit staff-ului posibilitatea de a testa mai multe formule. Deși ultimele două jocuri de verificare au fost pierdute, tășnădenii pornesc favoriți în duelul cu Bihorul Beiuș.

Oaspeții ocupă locul 10, cu 13 puncte, și au schimbat antrenorul în această iarnă, George Zima preluând conducerea tehnică. Acesta a pregătit în trecut formații precum Șimleu Silvaniei, Zalău, Jiul Petroșani sau CSM Sighet și încearcă să redreseze un parcurs modest din prima parte a sezonului.

În tur, Unirea Tășnad s-a impus clar, scor 2-0, iar diferența de valoare și de obiective este evidentă. Cu toate acestea, începutul de primăvară aduce mereu un plus de imprevizibil, iar concentrarea maximă va fi esențială pentru obținerea celor trei puncte.

Vremea se anunță favorabilă, cu temperaturi de aproximativ 10–11 grade Celsius, cer parțial senin și vânt slab, condiții excelente pentru un joc de calitate.

Programul etapei a 18-a – Liga 3, Seria 8

Vineri, 27 februarie, ora 14:00

Sănătatea Cluj – Olimpia MCMXXI Satu Mare

Lotus Băile Felix – Minaur Baia Mare

Zalău – Unirea Dej

Sâmbătă, 28 februarie, ora 14:00

Sticla Arieșul Turda – Viitorul Cluj

Crișul Sântandrei – Sighetu Marmației

Unirea Tășnad – Bihorul Beiuș

CLASAMENT

1.Unirea Tășnad – 38

2.Zalău – 38

3.Minaur Baia Mare – 37

4.Sănătatea Cluj – 35

5.Crișul Sântandrei – 33

6.Sighetu Marmației – 28

7.Lotus Băile Felix – 25

8.Unirea Dej – 14

9.Viitorul Cluj – 13

10.Bihorul Beiuș – 13

11.Olimpia MCMXXI Satu Mare – 11

12.Sticla Arieșul Turda – 2