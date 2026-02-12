Fotbal juvenil de calitate la Satu Mare:

Someșul Junior Cup continuă în forță în martie

– Academia Partium la cat 205 și CSM Olimpia s-au impus la turneele din week-end

Sala Traian Vuia din Satu Mare a fost, în perioada 7–8 februarie, gazda unei prime ediții reușite a Cupei Someșul, competiție dedicată copiilor pasionați de fotbal, organizată de clubul Viitorul Someșu Satu Mare.

Turneul a reunit echipe din județ și din regiune, oferind meciuri spectaculoase, fair-play și multă bucurie pentru cei mici, într-o atmosferă excelentă.

Rezultate ediția 7–8 februarie

Sâmbătă – categoria 2015

Locul 1: Academia Partium

Locul 2: Viitorul Someșu

Duminică – categoria 2016

Locul 1: CSM Olimpia Satu Mare

Organizatorii au remarcat nivelul bun de joc, implicarea antrenorilor și progresul evident al copiilor, turneul fiind considerat un real succes.

Urmează Someșul Junior Cup – ediția martie

După reușita ediției din februarie, Viitorul Someșu Satu Mare anunță organizarea competiției Someșul Junior Cup, care va avea loc în luna martie, tot la Sala Traian Vuia.

Program competiție:

Sâmbătă, 14 martie – categoria 2018

Duminică, 15 martie – categoria 2017

Format competiție: 4+1

Durata meciurilor: 20 minute

Maxim 10 copii / echipă

Turneul își propune să ofere copiilor un cadru profesionist de competiție, să stimuleze pasiunea pentru sport și să încurajeze spiritul de echipă și fair-play-ul.

Înscrieri și informații: +40 (756) 768 932