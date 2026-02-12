Fotbal juvenil de calitate la Satu Mare:
Someșul Junior Cup continuă în forță în martie
– Academia Partium la cat 205 și CSM Olimpia s-au impus la turneele din week-end
Sala Traian Vuia din Satu Mare a fost, în perioada 7–8 februarie, gazda unei prime ediții reușite a Cupei Someșul, competiție dedicată copiilor pasionați de fotbal, organizată de clubul Viitorul Someșu Satu Mare.
Turneul a reunit echipe din județ și din regiune, oferind meciuri spectaculoase, fair-play și multă bucurie pentru cei mici, într-o atmosferă excelentă.
Rezultate ediția 7–8 februarie
Sâmbătă – categoria 2015
Locul 1: Academia Partium
Locul 2: Viitorul Someșu
Duminică – categoria 2016
Locul 1: CSM Olimpia Satu Mare
Organizatorii au remarcat nivelul bun de joc, implicarea antrenorilor și progresul evident al copiilor, turneul fiind considerat un real succes.
Urmează Someșul Junior Cup – ediția martie
După reușita ediției din februarie, Viitorul Someșu Satu Mare anunță organizarea competiției Someșul Junior Cup, care va avea loc în luna martie, tot la Sala Traian Vuia.
Program competiție:
Sâmbătă, 14 martie – categoria 2018
Duminică, 15 martie – categoria 2017
Format competiție: 4+1
Durata meciurilor: 20 minute
Maxim 10 copii / echipă
Turneul își propune să ofere copiilor un cadru profesionist de competiție, să stimuleze pasiunea pentru sport și să încurajeze spiritul de echipă și fair-play-ul.
Înscrieri și informații: +40 (756) 768 932