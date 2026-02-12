Teo Anghelescu s-a impus la București iar Sara Șunea în Ungaria

Weekendul trecut a constituit pentru tinerii șahiști de la LPS Satu Mare un nou prilej de a acumula experiență competițională valoroasă, dar și de a se remarca prin performanțele obținute la concursuri puternice, atât în țară, cât și în străinătate.

Teo Anghelescu , marele trofeu la București

La București, în organizarea CS Oxygen București – Academia de Șah, s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție a Festivalului Șahului Bucureștean, un eveniment de referință pentru șahul juvenil și de performanță din capitală. În grupa principală a competiției a evoluat și Teo Anghelescu (dublă legitimare cu Dinamo București), pornit ca favorit 11 într-un turneu extrem de competitiv, cu jucători consacrați și tineri de mare perspectivă.

Cu un parcurs entuziasmant, în care a întâlnit favoriții 1, 2, 4 și 5, Teo a reușit să obțină 5 puncte din 6 runde, câștigând marele trofeu al competiției. Rezultatul său echivalează cu o performanță Elo de 2278, confirmând potențialul impresionant al acestui junior de doar 15 ani.

Sara Sunea ,evoluție foarte bună în Ungaria

În Ungaria, la Mórahalom, a avut loc un puternic concurs de șah rapid, cu 54 de participanți din trei țări, dintre care 11 dețineau titluri internaționale. Sara Sunea (dublă legitimare cu Academia de Șah Maramureș), sportivă cu un palmares remarcabil, a utilizat această competiție ca etapă de pregătire pentru două întreceri majore: Campionatul Național de Senioare (13–22 februarie, Timișoara) și Prague International Chess Festival 2026 (26 februarie – 3 martie), turneu cu 312 participanți din 48 de țări.

Sara a avut o prestație excelentă, obținând patru victorii în fața unor adversari mai bine cotați, clasându-se pe primul loc la categoria sa de vârstă. Evoluția sa s-a concretizat într-o urcare de 18 poziții în clasament și o creștere Elo de 114 puncte, dar mai ales într-un plus important de încredere și adaptare la ritmul alert de joc.

Sofia Vălean , parcurs impecabil la Cluj-Napoca

Sofia Vălean și-a continuat seria foarte bună de rezultate din acest an, încheind neînvinsă participarea la Cluj-Napoca Chess Weekend, competiție în care a întâlnit adversari mult mai experimentați. Demn de remarcat este faptul că a făcut față cu succes unor partide foarte lungi, demonstrând maturitate, concentrare și un nivel ridicat de energie.

Pentru Sofia, acest turneu a reprezentat ultimul test înaintea Campionatului Național „Educație prin Șah”, programat la Timișoara în perioada 23 februarie – 1 martie, unde este considerată una dintre favoritele grupei sub 11 ani, urmând să împlinească 10 ani în cursul anului 2026.

”Rezultatele obținute confirmă încă o dată munca, seriozitatea și pasiunea acestor tineri sportivi, care reușesc să îmbine performanța școlară cu cea sportivă. De asemenea, merită evidențiat sprijinul constant al părinților, care contribuie material, emoțional și educațional la dezvoltarea și valorificarea potențialului copiilor.” Transmite antrenorul Cătălin Ardelean.