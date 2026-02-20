Victorie clară pentru junioarele de la CSM Olimpia

Handbal feminin

Echipa feminină de handbal junioare III CSM Olimpia Satu Mare și-a confirmat statutul de favorită și a învins categoric formația ACS Atletik Satu Mare, obținând al optulea succes din acest sezon.

Meciul a fost echilibrat în primul sfert de oră, până în minutul 18 cele două echipe mergând cap la cap. Ulterior, jucătoarele din Orașul Nou, Turulung și Satu Mare au preluat treptat controlul jocului: de la 9–7 au reușit un parțial de 5–0 și au intrat la pauză cu avantaj de 14–7. După reluare, diferența de valoare a devenit evidentă, gazdele dominând atât în atac, cât și în apărare, iar golurile au curs într-un singur sens. Scorul final a fost unul categoric: 37–8.

După etapa a 15-a, Atletik ocupă ultimul loc (10) în Seria N, cu 2 puncte, în timp ce CSM Olimpia și-a consolidat poziția a patra, ajungând la 16 puncte.

Au mai rămas trei etape din sezonul regulat. În runda a 16-a, programată weekendul viitor, echipa antrenată de Nagy Flórián și Lucaci Dénes va disputa un meci important în deplasare împotriva formației SHCS Fărcașa 2022, clasată pe locul 5, la doar două puncte distanță.

JUNIORI III, SERIA N, ETAPA 15

CSM Olimpia Satu Mare – ACS Atletik Satu Mare 37–8 (14–7)

CSM Olimpia: Büte Hilda (8 gól), Nagy Evelin, Veres Nóra, Reha Luca Amanda, Bartha Szabina Beatrix (11), Cseh Antónia, Geng Boglárka (5), Geng Barbara (1), Molnár Kira Delia, Cseh Melisa, Cseh Vivien (1), Szabó Edina (3), Bákai Andrea Boróka (5), Selmenti Nikoletta (2), Elek Zsófia (1), Bak Natália Boglárka.