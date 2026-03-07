Bărbat prins la Satu Mare după ce a încercat să înșele oamenii cu anunțuri false de „meseriaș”

Astăzi, polițiștii locali au identificat un bărbat de 30 de ani, originar din județul Suceava, care încerca să înșele sătmărenii prin metoda “anunțului fals. Individul lipise prin oraș mai multe afișe prin care se recomanda ca fiind “meseriaș” și oferea servicii în domeniul construcțiilor. Pentru a părea credibil, pretindea un avans la începerea lucrărilor, însă, după ce primea banii, dispărea fără urmă.

Oamenii legii l-au depistat și sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 2500 lei. Cercetările vor fi continuate de către Poliția Municipiului Satu Mare pentru a se stabili întreaga sa activitate infracțională. Recomandarea noastră pentru cetățeni:

👉 Nu oferiți avansuri înainte de a verifica seriozitatea persoanei!

👉 Solicitați acte de identitate și recomandări!

👉 Anunțați imediat Poliția Locală sau Poliția Municipiului dacă suspectați o tentativă de înșelăciune!