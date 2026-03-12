A început turneul de șah Ferroli Open 2026

La Satu Mare a debutat turneul internațional de șah Ferroli Open 2026, competiție care se desfășoară în perioada 12–15 martie 2026 și care reunește la start aproximativ 40 de jucători din România și din străinătate.

Turneul se dispută în 7 runde, în sistem elvețian, iar ritmul de joc este unul clasic, fiecare jucător având 60 de minute pentru întreaga partidă plus 30 de secunde increment pentru fiecare mutare. Competiția aduce la mesele de joc maeștri ai șahului românesc, jucători experimentați, dar și tineri talentați care încearcă să obțină rezultate importante în fața unor adversari mai bine cotați.

Printre favoriții competiției se regăsesc jucători cu rating ridicat și experiență în competițiile naționale și internaționale, ceea ce promite partide spectaculoase și o luptă echilibrată pentru primele locuri.

Evenimentul este organizat de arbitrul internațional Ciprian-Sorin Muntean, care îndeplinește și rolul de organizator principal al turneului, fiind totodată și arbitrul principal al competiției.

Turneul are loc în Satu Mare Shopping Plaza, unde participanții beneficiază de condiții moderne de joc și de o atmosferă competitivă, dar în același timp prietenoasă.

Competiția are și un fond atractiv de premiere, în valoare totală de 13.000 lei, care va fi acordat astfel:

🥇 Locul I – 4.000 lei

🥈 Locul II – 2.500 lei

🥉 Locul III – 1.500 lei

Locul IV – 1.000 lei

Locul V – 700 lei

Locul VI – 500 lei

De asemenea, sunt acordate premii speciale pe categorii, pentru a recompensa performanțele jucătorilor din diferite grupe valorice și de vârstă.

Prin organizarea acestei competiții, Satu Mare își consolidează poziția pe harta șahului regional, orașul găzduind în ultimii ani tot mai multe turnee importante care atrag jucători din mai multe țări.

Competiția va continua în zilele următoare cu rundele decisive, iar lupta pentru podium se anunță extrem de echilibrată.

Rezultatele și clasamentele pot fi urmărite online:

https://s2.chess-results.com/tnr1342142.aspx?lan=27&turdet=YES&SNode=S0

♟️ Ferroli Open 2026 promite câteva zile de șah de calitate, cu partide spectaculoase și emoții până în ultima rundă.