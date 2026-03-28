Accident rutier cu persoane rănite în Medieșu Aurit

Locale 28.03.2026 16:43
În cursul după-amiezii, în jurul orei 15:50, Detașamentul de Pompieri Satu Mare a intervenit la un accident rutier produs în localitatea Medieșu Aurit, în care au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului, cinci persoane au fost implicate, dintre care două au necesitat îngrijiri medicale. Una dintre victime, o tânără de aproximativ 25 de ani, a rămas inițial încarcerată după răsturnarea mașinii în afara carosabilului. Aceasta a fost extrasă în siguranță de către echipajele ajunse la fața locului. 

La intervenție au participat pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și echipaj de prim-ajutor SMURD, fiind solicitat și Serviciul  Județean de Ambulanță Satu Mare pentru acordarea primului ajutor medical.

Victimele sunt evaluate și vor fi transportate ulterior la unități medicale pentru tratament suplimentar. Cauzele și circumstanțele exacte ale accidentului sunt în curs de investigare de către autoritățile competente.

Pompierii continuă să asigure măsurile pentru prevenirea și stingerea incendiilor.
Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
