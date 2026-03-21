Amenzi de peste 110.000 de lei aplicate de polițiștii sătmăreni în acțiuni pentru siguranța cetățenilor

Locale 21.03.2026 14:01
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 19 martie, acțiuni menite să asigure un climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului.

În cadrul activităților, oamenii legii au aplicat peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 30.000 de lei, pentru nereguli constatate în timpul verificărilor.

Totodată, polițiștii au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru supravegherea și fluidizarea traficului rutier. În urma acestor controale, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 80.000 de lei.

Reprezentanții IPJ Satu Mare subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, siguranța cetățenilor rămânând o prioritate.

