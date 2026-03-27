



Începând cu 27 martie 2026, intră în vigoare prevederile Ordonanței de Urgență nr. 7/2026, care aduc modificări importante în regimul sancțiunilor contravenționale și în procedurile privind suspendarea permisului de conducere.

Una dintre principalele schimbări vizează posibilitatea de a achita, în termen de cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate. Măsura se aplică pentru contravențiile reglementate de mai multe acte normative importante, inclusiv cele privind adunările publice, ordinea și liniștea publică, paza bunurilor, regimul armelor și al materiilor explozive.

Tot de la aceeași dată, sunt introduse reguli mai stricte pentru șoferii care doresc reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce. Astfel, pentru cererile depuse după 27 martie, solicitanții trebuie să demonstreze că au achitat toate amenzile contravenționale datorate bugetului local, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului.

Dovada plății se va face exclusiv prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de autoritatea locală de domiciliu, care confirmă achitarea tuturor obligațiilor restante.

Pentru persoanele fără domiciliu în România sau pentru cei care solicită restituirea permisului emis de o autoritate străină înainte de expirarea suspendării, este necesară doar dovada achitării amenzii care a generat sancțiunea.

Noile prevederi au ca scop creșterea disciplinei financiare și responsabilizarea conducătorilor auto în ceea ce privește plata sancțiunilor contravenționale.