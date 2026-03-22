Ziua Mondială a Apei. Cristina Tămășan-Ilieș: ,,Apa este o resursă vitală pe care trebuie să o protejăm...”

Locale 22.03.2026 12:41
Pe 22 martie, este celebrată la nivel internațional Ziua Mondială a Apei, un prilej de a atrage atenția asupra importanței protejării acestei resurse esențiale pentru viață. Evenimentul subliniază necesitatea utilizării responsabile a apei și a protejării mediului înconjurător.

Cu această ocazie, viceprimarul municipiului a transmis un mesaj adresat comunității, în care a evidențiat rolul fiecăruia în conservarea resurselor de apă.

„Apa este o resursă vitală pe care trebuie să o protejăm în fiecare zi. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să gestionăm cu grijă consumul, să evităm risipa și să avem grijă de mediul înconjurător. Doar printr-un comportament responsabil putem asigura accesul la apă curată și pentru generațiile viitoare”, a declarat viceprimarul Cristina Tamașan Ilieș.

Autoritățile locale încurajează cetățenii să adopte obiceiuri sustenabile și să contribuie activ la protejarea mediului, subliniind că fiecare gest contează în lupta pentru conservarea apei.

