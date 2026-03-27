Atelier dedicat tradițiilor pascale, organizat de Muzeul Județean Satu Mare

Locale 27.03.2026 10:30
Un nou atelier tematic, intitulat „Obiceiuri de Paști” – vopsitul ouălor și pregătirea produselor tradiționale – a avut loc în data de 26 martie, în municipiul Satu Mare.

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul gazdelor de la Hipermarket Atac, care au susținut organizarea activităților dedicate păstrării și promovării tradițiilor pascale.

Protagoniștii atelierului au fost elevii clasei a XI-a B de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”, care au participat activ la demonstrațiile practice și la pregătirea produselor specifice sărbătorilor.

Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea doamnei profesor Nicoleta Olosuteanu, alături de specialiștii implicați în organizare, dr. Mara Lobonț-Pușcaș și Adela Dobrescu.

Atelierul face parte dintr-o serie de inițiative menite să promoveze obiceiurile locale și să implice tinerii în activități educative, oferindu-le ocazia de a învăța, într-un mod practic, despre tradițiile culinare și culturale specifice sărbătorilor de Paște.

