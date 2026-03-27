



Atmosferă plină de energie și imaginație la Biblioteca Județeană Satu Mare, unde cei mici au avut parte de o zi cu activități educative și interactive dedicate primăverii.

Întâlnirile au debutat alături de elevii clasei I, care au ascultat o poveste caldă despre o familie de iepuri plecată în vizită la bunici. Pe parcursul aventurii, personajele au cules cireșe și fragi și au pregătit gem, iar cei mici au descoperit, prin intermediul firului narativ, importanța familiei și a tradițiilor. Activitatea a continuat cu un atelier practic, în cadrul căruia copiii și-au confecționat propriul iepuraș.

Ziua a continuat alături de elevii clasei a II-a, care au explorat primăvara dintr-o perspectivă creativă. Activitatea s-a încheiat cu un joc interactiv de mimă – „Primăvara în 5 simțuri” – în care copiii, împărțiți pe echipe, au redat prin gesturi elemente specifice anotimpului, asociate fiecărui simț.

Astfel de activități fac parte din seria de evenimente educative și recreative organizate constant de instituție, menite să stimuleze creativitatea și apropierea copiilor de lectură și cultură.

Prin joc, poveste și lucru manual, Biblioteca Județeană Satu Mare continuă să transforme învățarea într-o experiență plăcută și memorabilă pentru cei mici.