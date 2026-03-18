Aur și podiumuri pentru judoka de la CSM Olimpia!

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție excelentă la Campionatul Național de Judo U14 și U16, competiție desfășurată la București, de unde s-au întors cu nu mai puțin de opt medalii și calificări la Campionatul Balcanic.

Sportivii pregătiți de antrenorii Terely Mihály, Marian Halas și Pelcz Attila au reușit două titluri naționale, trei medalii de argint și trei de bronz, confirmând încă o dată nivelul ridicat al școlii de judo din cadrul clubului sătmărean.

Sorana Igna-Pal, campioană națională la U14

Cea mai bună performanță a fost reușită de Sorana Igna-Pal, elevă a antrenorului Terely Mihály. Fiica antrenoarei și fostei sportive de performanță Ramona Igna și-a îmbunătățit performanța din sezonul trecut: după bronzul obținut în 2025, în acest an a devenit campioană națională.

La categoria 48 kg (U14), Sorana a dominat competiția în care au participat 29 de sportive, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Două medalii de argint

Un parcurs foarte bun a avut și Ștefania Oroszi, care a ajuns până în finala categoriei 57 kg (U14) și a cucerit medalia de argint.

Tot argint a obținut și Maya Dihenes, la categoria 63 kg, în competiția rezervată sportivelor U16.

Două titluri naționale pentru elevii lui Marian Halas

Sportivii pregătiți de Marian Halas au contribuit cu două titluri naționale la bilanțul clubului.

La U16, Alessia Micaș și-a îmbunătățit performanța de anul trecut: după argintul obținut în 2025 la categoria 48 kg, în acest sezon a devenit campioană națională la 52 kg.

Un progres remarcabil a făcut și Iannis Marina, care după bronzul de anul trecut la 46 kg a cucerit în 2026 titlul național la categoria 55 kg (U14).

În competiția U16, Anisia Halas a obținut medalia de bronz la categoria 40 kg.

Argint și bronz pentru elevii lui Pelcz Attila

Eleva antrenorului Pelcz Attila, Alexandra Gândea, și-a continuat parcursul foarte bun în competițiile de juniori. După ce în 2025 a devenit campioană națională la U14 și U15, sportiva a urcat din nou pe podium, de această dată la U16, unde a cucerit argintul la categoria 36 kg.

De asemenea, Lorena Iluțan a obținut medalia de bronz la categoria 63 kg (U16).

Calificări la Campionatul Balcanic

Toți cei opt judoka medaliați ai CSM Olimpiei Satu Mare și-au asigurat calificarea la Campionatul Balcanic de Judo pe categorii de vârstă.

Competiția destinată categoriei U14 va avea loc în perioada 6–7 iunie, în Macedonia de Nord, în timp ce turneul U16 este programat între 17 și 18 octombrie, în Grecia.

Performanțele obținute la București confirmă încă o dată forma bună a judoka de la CSM Olimpia Satu Mare, care continuă să aducă rezultate importante pentru sportul sătmărean.