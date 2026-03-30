Bonificație de 10% la plata impozitelor locale în Satu Mare, până la 31 martie 2026

Locale 30.03.2026 11:17
Bonificație de 10% la plata impozitelor locale în Satu Mare, până la 31 martie 2026


Primăria Municipiului Satu Mare reamintește contribuabililor că, până la data de 31 martie 2026, beneficiază de o reducere de 10% la achitarea integrală a impozitelor și taxelor locale.

Pentru a evita deplasările la ghișeu, autoritățile locale încurajează utilizarea metodelor de plată online. Astfel, cetățenii pot accesa platforma oficială de comunicare cu contribuabilii, disponibilă la adresa:
https://platformacetateni.satumare.globalpay.ro/, folosind Codul Numeric Personal (CNP) sau Codul Unic de Înregistrare (CUI).

Reprezentanții administrației locale precizează că persoanele juridice beneficiază de bonificația de 10% doar dacă dețin un cont activ pe platforma GlobalPay a Municipiului Satu Mare.

În plus, plata impozitelor poate fi efectuată și prin alte metode online, precum:

Autoritățile îi îndeamnă pe sătmăreni să profite de această facilitate și să utilizeze variantele digitale pentru o plată rapidă și eficientă a obligațiilor fiscale.

