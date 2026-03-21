



Proiectul transfrontalier româno-maghiar UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders, dedicat prevenirii și combaterii violenței domestice, continuă să consolideze cooperarea dintre Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare și Căpetenia Superioară de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmar-Bereg (Nyíregyháza), demonstrând eficiența unui parteneriat orientat spre siguranța cetățenilor.

Prevăzut să se încheie în cursul acestei luni, în această săptămână s-a semnat Actul adițional la Contractul de finațare pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 13 iulie a.c., în vederea desfășurării și consolidării activităților desfășurate până în prezent.

În perioada următoare, proiectul UNITE va continua seria activităților de informare și conștientizare în rândul populației, cu accent pe prevenție, educație și cooperare instituțională, prin:

Acțiuni în unitățile școlare din Satu Mare și Nyíregyháza, dedicate informării adolescenților cu privire la fenomenul violenței domestice, recunoașterea formelor de abuz și modalitățile de solicitare a ajutorului;

Suplimentarea editării și distribuirii a 300 de broșuri bilingve și 30 de afișe pentru activitățile din școli , destinate informării publicului țintă cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice.

Organizarea unui eveniment în fiecare dintre cele două comunități partenere, menit să aducă împreună autorități, specialiști și membri ai comunității, pentru a promova colaborarea și schimbul de bune practici;

Conferința finală de încheiere a proiectului, care va avea loc la Nyíregyháza la sfârșitul lunii iunie a.c., în cadrul căreia vor fi prezentate rezultatele obținute, impactul activităților desfășurate și direcțiile viitoare de acțiune în domeniul prevenirii violenței domestice;

O activitate distinctă menită să continue colaborarea după finalizarea proiectului va fi cea de elaborare a unei metodologii comune de lucru și a unui plan de acțiune pentru reducerea victimizării victimelor violenței domestice, bazate pe o abordare colaborativă și multidisciplinară, care implică instituții publice, organizații neguvernamentale, structuri de ordine publică, sistemul medical, educațional și comunitatea locală.

Demersul vizează crearea unui sistem coordonat și eficient de intervenție, centrat pe siguranța, bunăstarea și autonomia victimelor.

Metodologia comună va include stabilirea clară a rolurilor și responsabilităților fiecărui actor implicat, dezvoltarea unor proceduri eficiente de comunicare și schimb de informații, precum și adoptarea unei abordări centrate pe victimă, care să asigure confidențialitatea, siguranța și respectarea autonomiei acesteia. De asemenea, vor fi integrate practici informate de traumă, pentru a răspunde adecvat nevoilor emoționale și psihologice ale victimelor.

Planul de acțiune comun va defini un mecanism clar de coordonare și intervenție între toți factorii implicați, incluzând protocoale pentru gestionarea situațiilor de urgență (adăposturi, linii telefonice de sprijin, asistență medicală), proceduri de evaluare a riscului și măsuri de siguranță pentru victime și copiii acestora. Totodată, vor fi organizate programe de formare dedicate profesioniștilor, pentru a crește nivelul de înțelegere și capacitatea de intervenție în cazurile de violență domestică.

Prin aceste inițiative, proiectul UNITE își reafirmă angajamentul de a sprijini victimele, de a responsabiliza comunitățile și de a consolida capacitatea instituțională în gestionarea cazurilor de violență domestică.

Cooperarea dintre polițiștii români și maghiari reprezintă un exemplu concret de parteneriat eficient, orientat spre protejarea drepturilor fundamentale și crearea unui mediu sigur pentru toți cetățenii.

Împreună, pentru comunități mai sigure!

Proiectul UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders, este implementat de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare în parteneriat cu Căpetenia Superioară de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmar-Bereg (Nyíregyháza), în cadrul proiectului UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders, finanțat prin Programul Interreg VI-A România-Ungaria.