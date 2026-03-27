



Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 23–27 martie 2026, o amplă acțiune de control la nivel național, vizând respectarea legislației în domeniul protecției consumatorilor.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au controlat peste 1.700 de operatori economici din domenii precum comerțul cu produse, alimentația publică și distribuția de alimente, constatând numeroase nereguli.

Ca urmare, au fost aplicate 1.429 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 6,83 milioane de lei, precum și 778 de avertismente. De asemenea, autoritățile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 370.000 de lei și oprirea temporară a altora, în valoare de peste 4,4 milioane de lei.

Totodată, în cazul a 32 de operatori economici, a fost suspendată temporar activitatea până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre cele mai frecvente abateri identificate de inspectori se numără utilizarea unor produse sau substanțe cu termen de valabilitate depășit, condiții necorespunzătoare de igienă în spațiile de producție, depozitare improprie a alimentelor, precum și comercializarea unor produse depreciate sau neconforme.

De asemenea, au fost descoperite produse de origine animală cu probleme de calitate, produse de cofetărie cu urme de mucegai, dar și echipamente uzate sau neigienizate corespunzător.

Reprezentanții ANPC subliniază că aceste acțiuni au rolul de a proteja consumatorii și de a asigura respectarea standardelor de siguranță alimentară și comercială, controalele urmând să continue și în perioada următoare.



