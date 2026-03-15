 CSM Olimpia începe play out-ul cu un meci la Reșița

– componența celor două grupe de play-out din Liga 2, sezonul 2025-2026
În play-out, echipele intră cu toate punctele acumulate în sezonul regular, spre deosebire de prima ligă, unde se intră cu jumătate din punctele acumulate.
În funcţie de locul ocupat la finalul sezonului regular, grupele din play-out sunt determinate după cum urmează:
– Grupa A: locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22
– Grupa B: locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21
CSM Olimpia Satu Mare va începe play out-ul , sâmbătă 21 martie la Reșița. Ca o coincidență, sătmărenii au jucat și primul meci din campionat, tot la Reșița , scor 1-2.
Grupa A arată astfel:
- AFC ASA Târgu Mureș 37 puncte
- Metalul Buzău 32
- Politehnica Iași 31
- CS Gloria Bistriţa 26
- CSM Slatina 26
- Ceahlăul Piatra Neamț 18
- CS Dinamo Bucureşti 16
- AFC Câmpulung Muscel 10
Grupa B arată în acest mod:
- ACSM Reșița 33 puncte
- FC Bacău 33
- CS Afumați 30
- Concordia Chiajna 27
- CSC Dumbrăvița 25
- CSC Șelimbăr 20
- CS Tunari 16
- CSM Olimpia Satu Mare 14
Cinci echipe retrogradează în Liga 3
Procedura de stabilire a programului de disputare a play-out-ului se face pe baza Tabelei Berger pentru opt echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind alocat de la 1 la 8 în funcţie de ordinea crescătoare a poziţiilor ocupate la finalul sezonului regular.
”Astfel, cu putere de exemplu, pentru grupa A locul 7 din regular va primi numărul 1, locul 10 din regular numărul 2, locul 11 numărul 3, locul 14 numărul 4, locul 15 numărul 5, locul 18 numărul 6, locul 19 numărul 7, locul 22 numărul 8”, scrie în regulament.
Participantele din fiecare grupă din play-out vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape.
În regulament mai scrie următoarele despre locurile retrogradabile:
”Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.
În ceea ce priveşte ordinea retrogradării în Liga 3, aceasta este dată în primul rând de poziţia ocupată la finalul play-out-ului, iar apoi, în cazul a două echipe aflate pe acelaşi loc în grupe diferite, de punctele acumulate la final de play-out.”
Vor retrograda direct ocupantele ultimelor două locuri din fiecare serie de play-out, iar clasatele pe locurile 6 vor juca un baraj în dublă manșă pentru evitarea ultimului loc retrogradabil. Jocurile de baraj au loc în data de 16 mai 2026, turul, respectiv 23 mai 2026, returul.
Programul din Grupa B a play-out-ului Ligii 2, ediția 2025-2026, arată astfel:
Etapa 1 – 21.03.2026
ACSM Reșița – CSM Olimpia Satu Mare
FC Bacău – CS Tunari
CS Afumați – CSC Șelimbăr
Concordia Chiajna – CSC Dumbrăvița
Etapa 2 – 04.04.2026
CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița
CSC Șelimbăr – Concordia Chiajna
CS Tunari – CS Afumați
ACSM Reșița – FC Bacău
Etapa 3 – 10.04.2026
FC Bacău – CSM Olimpia Satu Mare
CS Afumați – ACSM Reșița
Concordia Chiajna – CS Tunari
CSC Dumbrăvița – CSC Șelimbăr
Etapa 4 – 18.04.2026
CSM Olimpia Satu Mare – CSC Șelimbăr
CS Tunari – CSC Dumbrăvița
ACSM Reșița – Concordia Chiajna
FC Bacău – CS Afumați
Etapa 5 – 25.04.2026
CS Afumați – CSM Olimpia Satu Mare
Concordia Chiajna – FC Bacău
CSC Dumbrăvița – ACSM Reșița
CSC Șelimbăr – CS Tunari
Etapa 6 – 02.05.2026
CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari
ACSM Reșița – CSC Șelimbăr
FC Bacău – CSC Dumbrăvița
CS Afumați – Concordia Chiajna
Etapa 7 – 09.05.2026
Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare
CSC Dumbrăvița – CS Afumați
CSC Șelimbăr – FC Bacău
CS Tunari – ACSM Reșița