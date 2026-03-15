 CSM Olimpia începe play out-ul cu un meci la Reșița

– componența celor două grupe de play-out din Liga 2, sezonul 2025-2026

În play-out, echipele intră cu toate punctele acumulate în sezonul regular, spre deosebire de prima ligă, unde se intră cu jumătate din punctele acumulate.

În funcţie de locul ocupat la finalul sezonului regular, grupele din play-out sunt determinate după cum urmează:

– Grupa A: locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22

– Grupa B: locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21

CSM Olimpia Satu Mare va începe play out-ul , sâmbătă 21 martie la Reșița. Ca o coincidență, sătmărenii au jucat și primul meci din campionat, tot la Reșița , scor 1-2.

Grupa A arată astfel:

AFC ASA Târgu Mureș 37 puncte Metalul Buzău 32 Politehnica Iași 31 CS Gloria Bistriţa 26 CSM Slatina 26 Ceahlăul Piatra Neamț 18 CS Dinamo Bucureşti 16 AFC Câmpulung Muscel 10

Grupa B arată în acest mod:

ACSM Reșița 33 puncte FC Bacău 33 CS Afumați 30 Concordia Chiajna 27 CSC Dumbrăvița 25 CSC Șelimbăr 20 CS Tunari 16 CSM Olimpia Satu Mare 14

Cinci echipe retrogradează în Liga 3

Procedura de stabilire a programului de disputare a play-out-ului se face pe baza Tabelei Berger pentru opt echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind alocat de la 1 la 8 în funcţie de ordinea crescătoare a poziţiilor ocupate la finalul sezonului regular.

”Astfel, cu putere de exemplu, pentru grupa A locul 7 din regular va primi numărul 1, locul 10 din regular numărul 2, locul 11 numărul 3, locul 14 numărul 4, locul 15 numărul 5, locul 18 numărul 6, locul 19 numărul 7, locul 22 numărul 8”, scrie în regulament.

Participantele din fiecare grupă din play-out vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape.

În regulament mai scrie următoarele despre locurile retrogradabile:

”Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

În ceea ce priveşte ordinea retrogradării în Liga 3, aceasta este dată în primul rând de poziţia ocupată la finalul play-out-ului, iar apoi, în cazul a două echipe aflate pe acelaşi loc în grupe diferite, de punctele acumulate la final de play-out.”

Vor retrograda direct ocupantele ultimelor două locuri din fiecare serie de play-out, iar clasatele pe locurile 6 vor juca un baraj în dublă manșă pentru evitarea ultimului loc retrogradabil. Jocurile de baraj au loc în data de 16 mai 2026, turul, respectiv 23 mai 2026, returul.

Programul din Grupa B a play-out-ului Ligii 2, ediția 2025-2026, arată astfel:

Etapa 1 – 21.03.2026

ACSM Reșița – CSM Olimpia Satu Mare

FC Bacău – CS Tunari

CS Afumați – CSC Șelimbăr

Concordia Chiajna – CSC Dumbrăvița

Etapa 2 – 04.04.2026

CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr – Concordia Chiajna

CS Tunari – CS Afumați

ACSM Reșița – FC Bacău

Etapa 3 – 10.04.2026

FC Bacău – CSM Olimpia Satu Mare

CS Afumați – ACSM Reșița

Concordia Chiajna – CS Tunari

CSC Dumbrăvița – CSC Șelimbăr

Etapa 4 – 18.04.2026

CSM Olimpia Satu Mare – CSC Șelimbăr

CS Tunari – CSC Dumbrăvița

ACSM Reșița – Concordia Chiajna

FC Bacău – CS Afumați

Etapa 5 – 25.04.2026

CS Afumați – CSM Olimpia Satu Mare

Concordia Chiajna – FC Bacău

CSC Dumbrăvița – ACSM Reșița

CSC Șelimbăr – CS Tunari

Etapa 6 – 02.05.2026

CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari

ACSM Reșița – CSC Șelimbăr

FC Bacău – CSC Dumbrăvița

CS Afumați – Concordia Chiajna

Etapa 7 – 09.05.2026

Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare

CSC Dumbrăvița – CS Afumați

CSC Șelimbăr – FC Bacău

CS Tunari – ACSM Reșița