CSM  Olimpia joacă la Chiajna, într-o etapă plină de dueluri decisive

Final de foc în Liga 2!
Au mai rămas doar două etape din sezonul regular al Ligii 2, ediția 2025/2026, iar tensiunea crește de la o zi la alta. Doar trei echipe sunt sigure matematic de prezența în play-off, în timp ce lupta pentru ultimele locuri, dar și pentru evitarea unei poziții cât mai dificile în play-out, este departe de a fi încheiată.
Pentru CSM Olimpia Satu Mare, finalul acesta de sezon înseamnă orgoliu, caracter și șansa de a construi un moral solid înaintea fazei următoare a competiției.
CSM Olimpia, misiune grea la Chiajna
Sâmbătă, 7 martie, de la ora 11:00, echipa sătmăreană joacă în deplasare cu Concordia Chiajna, într-un meci cu miză importantă în economia clasamentului.
Înaintea etapei a 20-a:
CSM Olimpia Satu Mare ocupă locul 21, cu 11 puncte
Concordia Chiajna se află pe locul 13, cu 24 de puncte
Diferența este considerabilă, însă finalurile de sezon aduc adesea surprize. Pentru Olimpia, fiecare punct câștigat în aceste două runde poate conta enorm în perspectiva fazei următoare.
CSM Olimpia vine după un meci jucat acasă cu CS Tunari , scor 1-1 cu ilfovenii egalând nemeritat la ultima fază. Eliminat în meciul cu Tunari, căpitanul Cătălin Oanea nu face deplasarea la Chiajna fiind suspendat o etapă.
Programul complet al etapei a 20-a
Etapa începe vineri și se încheie luni, după mai multe modificări de program operate în ultimele zile:
Vineri, 6 martie, ora 17:00
FC Voluntari – FC Bacău (tv)
Sâmbătă, 7 martie, ora 11:00
CSM Slatina – Ceahlăul Piatra Neamț
CS Afumați – Steaua București
Politehnica Iași – AFC Câmpulung Muscel
Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare
CS Dinamo București – CSC Șelimbăr
Sâmbătă, ora 12:00
FC Bihor Oradea – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (tv)
Sâmbătă, ora 15:00
CS Tunari – CSC Dumbrăvița
Duminică, 8 martie
Ora 11:00: Metalul Buzău – CS Gloria Bistrița (YouTube FRF TV)
Ora 12:00: ACSM Reșița – Corvinul Hunedoara (tv)
Luni, 9 martie, ora 17:00
AFC ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște (tv)
Clasament înaintea etapei a 20-a
1.Corvinul Hunedoara – 47 puncte
2.Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – 42 puncte
3.FC Voluntari – 39 puncte
4.FC Bihor Oradea – 38 puncte
5.AFC ASA Târgu Mureș – 36 puncte
6.Chindia Târgoviște – 36 puncte
7.Steaua București – 33 puncte
8.ACSM Reșița – 32 puncte
9.Metalul Buzău – 29 puncte
10.Politehnica Iași – 28 puncte
11.CS Afumați – 27 puncte
12.FC Bacău – 27 puncte
13.Concordia Chiajna – 24 puncte
14.CSM Slatina – 23 puncte
15.CSC Dumbrăvița – 21 puncte
16.CS Gloria Bistrița – 20 puncte
17.CSC Șelimbăr – 19 puncte
18.Ceahlăul Piatra Neamț – 18 puncte
19.CS Dinamo București – 13 puncte
20.CS Tunari – 12 puncte
21.CSM Olimpia Satu Mare – 11 puncte
- AFC Câmpulung Muscel – 10 puncte
Două etape care pot schimba totul
În partea superioară, derby-urile de la Oradea și Târgu Mureș pot reașeza ierarhia în zona play-off. În subsol, diferențele sunt mici, iar orice pas greșit poate cântări decisiv.
Pentru CSM Olimpia Satu Mare, deplasarea de la Chiajna este un nou test de caracter. Indiferent de calcule, echipa are nevoie de puncte, de încredere și de un final de sezon care să redea speranța suporterilor.
Sâmbătă dimineață, la ora 11:00, începe o nouă bătălie. Iar Olimpia trebuie să joace cu determinare, curaj și orgoliu. Un meci în care victoria e obligatorie…Iar apoi ar trebui dublată de un succes acasă și-u ultima rundă a sezonului regular, cu CS Dinamo.