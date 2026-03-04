CSM  Olimpia joacă la Chiajna, într-o etapă plină de dueluri decisive

Final de foc în Liga 2!

Au mai rămas doar două etape din sezonul regular al Ligii 2, ediția 2025/2026, iar tensiunea crește de la o zi la alta. Doar trei echipe sunt sigure matematic de prezența în play-off, în timp ce lupta pentru ultimele locuri, dar și pentru evitarea unei poziții cât mai dificile în play-out, este departe de a fi încheiată.

Pentru CSM Olimpia Satu Mare, finalul acesta de sezon înseamnă orgoliu, caracter și șansa de a construi un moral solid înaintea fazei următoare a competiției.

CSM Olimpia, misiune grea la Chiajna

Sâmbătă, 7 martie, de la ora 11:00, echipa sătmăreană joacă în deplasare cu Concordia Chiajna, într-un meci cu miză importantă în economia clasamentului.

Înaintea etapei a 20-a:

CSM Olimpia Satu Mare ocupă locul 21, cu 11 puncte

Concordia Chiajna se află pe locul 13, cu 24 de puncte

Diferența este considerabilă, însă finalurile de sezon aduc adesea surprize. Pentru Olimpia, fiecare punct câștigat în aceste două runde poate conta enorm în perspectiva fazei următoare.

CSM Olimpia vine după un meci jucat acasă cu CS Tunari , scor 1-1 cu ilfovenii egalând nemeritat la ultima fază. Eliminat în meciul cu Tunari, căpitanul Cătălin Oanea nu face deplasarea la Chiajna fiind suspendat o etapă.

Programul complet al etapei a 20-a

Etapa începe vineri și se încheie luni, după mai multe modificări de program operate în ultimele zile:

Vineri, 6 martie, ora 17:00

FC Voluntari – FC Bacău (tv)

Sâmbătă, 7 martie, ora 11:00

CSM Slatina – Ceahlăul Piatra Neamț

CS Afumați – Steaua București

Politehnica Iași – AFC Câmpulung Muscel

Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare

CS Dinamo București – CSC Șelimbăr

Sâmbătă, ora 12:00

FC Bihor Oradea – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (tv)

Sâmbătă, ora 15:00

CS Tunari – CSC Dumbrăvița

Duminică, 8 martie

Ora 11:00: Metalul Buzău – CS Gloria Bistrița (YouTube FRF TV)

Ora 12:00: ACSM Reșița – Corvinul Hunedoara (tv)

Luni, 9 martie, ora 17:00

AFC ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște (tv)

Clasament înaintea etapei a 20-a

1.Corvinul Hunedoara – 47 puncte

2.Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – 42 puncte

3.FC Voluntari – 39 puncte

4.FC Bihor Oradea – 38 puncte

5.AFC ASA Târgu Mureș – 36 puncte

6.Chindia Târgoviște – 36 puncte

7.Steaua București – 33 puncte

8.ACSM Reșița – 32 puncte

9.Metalul Buzău – 29 puncte

10.Politehnica Iași – 28 puncte

11.CS Afumați – 27 puncte

12.FC Bacău – 27 puncte

13.Concordia Chiajna – 24 puncte

14.CSM Slatina – 23 puncte

15.CSC Dumbrăvița – 21 puncte

16.CS Gloria Bistrița – 20 puncte

17.CSC Șelimbăr – 19 puncte

18.Ceahlăul Piatra Neamț – 18 puncte

19.CS Dinamo București – 13 puncte

20.CS Tunari – 12 puncte

21.CSM Olimpia Satu Mare – 11 puncte

AFC Câmpulung Muscel – 10 puncte

Două etape care pot schimba totul

În partea superioară, derby-urile de la Oradea și Târgu Mureș pot reașeza ierarhia în zona play-off. În subsol, diferențele sunt mici, iar orice pas greșit poate cântări decisiv.

Pentru CSM Olimpia Satu Mare, deplasarea de la Chiajna este un nou test de caracter. Indiferent de calcule, echipa are nevoie de puncte, de încredere și de un final de sezon care să redea speranța suporterilor.

Sâmbătă dimineață, la ora 11:00, începe o nouă bătălie. Iar Olimpia trebuie să joace cu determinare, curaj și orgoliu. Un meci în care victoria e obligatorie…Iar apoi ar trebui dublată de un succes acasă și-u ultima rundă a sezonului regular, cu CS Dinamo.