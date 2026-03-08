Liga a 2-a

CSM Olimpia pierde la Chiajna

– Revenire de orgoliu pe final a trupei lui Botoș, de la 0-4 la 2-4 , doar că punctele au rămas la ilfoveni

CSM Olimpia Satu Mare a pierdut cu 4–2 în deplasare, pe terenul formației Concordia Chiajna, în etapa a 20-a din Liga II a României. Sătmărenii au fost conduși cu 4–0, dar au reușit să reducă din diferență pe finalul partidei.

Ilfovenii au început în forță și au deschis scorul rapid, în minutul 6, prin Claudiu Bălan, iar în minutul 19 Sebastian Banu a dus scorul la 2–0. În repriza secundă, gazdele au mai punctat de două ori, prin Cătălin Carp (53) și Mihai Neicuțescu (62).

Pe final, Olimpia a reușit să mai spele din imaginea scorului. Mircea Donca a marcat în minutul 79, iar Vadim Calugher a stabilit scorul final, 4–2, în minutul 82.

Declarația antrenorului Alexandru Botoș

La finalul meciului, antrenorul Olimpiei, Alexandru Botoș, a recunoscut superioritatea adversarului.

„Din păcate, astăzi ne-au lipsit încrederea și curajul în joc. Trebuie să recunoaștem că adversarul a fost mai bun decât noi. Au mulți jucători experimentați care au evoluat și în prima ligă, iar acest lucru a făcut diferența. Până am început să jucăm mai curajos le-am oferit deja un avantaj prea mare. Atâta timp cât mai avem șanse matematice să rămânem în Liga a 2-a, nu vom renunța.”

Rezultatele etapei a 20-a

FC Voluntari – FC Bacău 1-2

Petculescu 31 / R. Moise 43, A. Pavel 55

CSM Slatina – Ceahlăul Piatra Neamț 2-1

Magyari 7, Mitran 33 / Marc 85

CS Afumați – Steaua București 0-1

Drăghici 19

Politehnica Iași – AFC Câmpulung Muscel 6-1

Ofori 62, Camara 64, 85, Hrib 74, Stefanovici 80, 90+1 / Nistor 37

Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare 4-2

Bălan 6, Banu 19, Carp 53, Neicuțescu 62 / Donca 79, Calugher 82

CS Dinamo București – CSC Șelimbăr 4-1

Leca 28, Mbanga 54, Cocoș 76, Enache 90+4 / Bucuroiu 81

FC Bihor Oradea – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2-2

I. Filip 84, Hora 90+3 (pen.) / Gal 12 (aut.), Cmiljanic 73

Cartonaș roșu: Cmiljanic (Sepsi)

CS Tunari – CSC Dumbrăvița 1-1

Claudiu Dragu 90+2 / Gondiu 45+3

Metalul Buzău – Gloria Bistrița 1-4

ACSM Reșița – Corvinul Hunedoara 1-3

Luni, ora 17:00

ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște

Clasamentul Ligii 2 după 20 de etape

1.Corvinul Hunedoara – 50 p

2.Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 43 p

3.FC Bihor Oradea – 39 p

4.FC Voluntari – 39 p

5.ASA Târgu Mureș – 36 p

6.Chindia Târgoviște – 36 p

7.Steaua București – 36 p

8.CSM Reșița – 32 p

9.Politehnica Iași – 31 p

10.FC Bacău – 30 p

11.Metalul Buzău – 29 p

12.Concordia Chiajna – 27 p

13.CS Afumați – 27 p

14.CSM Slatina – 26 p

15.Gloria Bistrița – 23 p

16. CSC Dumbrăvița – 22 p

17.CSC Șelimbăr – 19 p

18.Ceahlăul Piatra Neamț – 18 p

19.CS Dinamo București – 16 p

20.CS Tunari – 13 p

21.CSM Olimpia Satu Mare – 11 p

22. AFC Câmpulung – 10 p

Etapa următoare (ultima din sezonul regulat) aduce un meci extrem de important pentru sătmăreni: CSM Olimpia Satu Mare – CS Dinamo București, duel direct în lupta pentru evitarea retrogradării.

CONCORDIA CHIAJNA – CSM OLIMPIA SATU MARE 4-2

Stadion: Concordia (Chiajna – Ilfov).

Arbitru: Dragoș Ionuț Țurcanu (Piatra Neamţ – Neamţ). Asistenți: Barna Tamas Biro (Cernat – Covasna) și Ionuț Răzvan Andrei (Piatra Neamţ – Neamţ). Rezervă: Ionuț Cătălin Nanu (Ploieşti – Prahova). Observator arbitri: Silviu Crângaşu (Ploieşti – Prahova). Delegat joc: Daniel Pirciu (Piteşti – Argeş).

Concordia: Kucher – Fabinho, Den. Dumitrașcu, Mih. Bălașa (cpt.), R. Lazăr, I. Pop, Seb. Banu, Cl. Bălan, Dobrescu, Neicuțescu, Dav. Păcuraru

Rezerve: Fara – Jipa, Marong, Dar. Grigore, Carp, M. Tache, Gîrbiță, Omrani, Pădureanu

Antrenor: Andrei Cristea

CSM Olimpia: Karacsony – Ghazoini, Mat. Marin, Lumbu, Copaci (cpt.), Panos, Raji Ayomide, Ad. Pop, Vida, Gergely, Hofman

Rezerve: Railean – Cos. Zamfir, Hosu, Donca, Dor. Todoran, Den. Toma, Văsălie, Vad. Calugher

Antrenor Alexandru Botoș.