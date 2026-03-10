CSM Olimpia- U19, în sferturile Cupei României

Calificare

Echipa de fotbal U19 de la CSM Olimpia Satu Mare a obținut un succes important, calificându-se în sferturile de finală ale Cupei României după victoria de duminică în fața formației Sporting Cluj.

Partida disputată la baza sportivă a Academiei de Fotbal Partium a avut o primă repriză echilibrată, însă gazdele au intrat la pauză cu avantaj pe tabelă datorită golului marcat de Beniamin Dobie.

După reluare, Dobie a reușit dubla și a majorat avantajul sătmărenilor la două goluri, iar cinci minute mai târziu Mateo Berinde a stabilit scorul final, 3–0.

În turul următor, formația sătmăreană va juca cel mai probabil în deplasare în faza eliminatorie. Conform regulamentului, echipa care are mai multe puncte în clasamentul de evaluare al academiilor va beneficia de avantajul terenului propriu. CSM Olimpia nu a avut puncte în acest clasament pentru sezonul trecut.

Printre cele mai bune opt echipe ale competiției se mai află LPS Suceava, ACS Școala de Fotbal Oțelul Galați, ACS Unirea Bascov, ACS L.P.S. H.D. Clinceni, CSM Slatina, FC Interstar Sibiu, precum și CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

În faza semifinalelor se vor disputa dueluri în sistem tur-retur.

CUPA ROMÂNIEI U19, OPTIMI

CSM Olimpia Satu Mare U19 – CS Sporting Cluj 3–0 (1–0)

Marcatori: Beniamin Dobie ’30, ’64, Mateo Berinde ’69.

CSM Olimpia U19: Vili Bence – Erik Hrițiu, Raul Rebic, Gheorghe Carpa, Zab Zsombor, Mateo Berinde, Dennis Fodor (’58, Pop Lóránd), Beniamin Dobie (’86, Giorgio Vișovan), Rareș Coșar (’66, Denis Sopoian), Ștefan Torz, Nicolae Câmpan.

Antrenor: Reszler Zsolt.