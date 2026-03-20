Deratizare în Satu Mare, în perioada 23–27 martie 2026. Avertisment pentru populație

Primăria Municipiului Satu Mare informează cetățenii că, în perioada 23–27 martie 2026, între orele 08:00 și 17:00, se va desfășura o acțiune de deratizare pe domeniul public și privat al orașului.



Lucrările vor fi efectuate de SC Coral Impex SRL, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu municipalitatea. În cadrul acțiunii va fi utilizat produsul COLBROM, avizat de Ministerul Sănătății, care conține substanța activă bromadiolonă.

Autoritățile fac apel la populație să evite contactul direct cu momelile raticide și cu stațiile de intoxicare amplasate în teren. Se recomandă o atenție sporită în cazul copiilor, vârstnicilor și al animalelor de companie.

În cazul ingerării accidentale, antidotul este vitamina K1, iar în situații de expunere (inhalare, contact cu pielea sau ochii), cetățenii sunt sfătuiți să solicite de urgență asistență medicală.

De asemenea, orice act de vandalizare sau distrugere a stațiilor de intoxicare trebuie semnalat Poliției Locale.

Reprezentanții municipalității solicită cetățenilor să respecte măsurile de siguranță pe toată durata desfășurării acțiunii.