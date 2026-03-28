



Echipa MultitouchCNME a Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” a reprezentat cu onoare școala și Centrul Județean de Excelență din Satu Mare, în cadrul Etapei Naționale a prestigiosului Concurs Internațional EU CONEXUS Think Smart, Create Green 2026, desfășurat la Universitatea Tehnică de Construcții, București, pe 27 Martie 2026.

Concursul este parte a inițiativei educaționale a consorțiului european EU CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability, o alianță universitară dedicată sustenabilității zonelor urbane costiere, reunind instituții din: Grecia, Lituania, Franța, Spania, Croația, România, Cipru și Irlanda.

La etapa națională, elevii noștri au obținut:

PREMIUL II – Proiectul AGRIBOT: Antonio Bene, Raul Danci, Daniel Guliaș, David Leș, Denis Mândruț, Ștefan Silaghi (XA)

Coordonatori: prof. dr. Georgeta Cozma – perspectivă transdisciplinară; prof. Maria Felicia Vida -TIC/ Informatică

Mentor: Vasile Lucuț, Manager UNICARM srl.

PREMIUL III – Proiectul BEARWARE: Briggita Barbu, Alexandra Domuț, Luca Mare, Alex Mocan (XIB)

Coordonatori: prof. dr. Georgeta Cozma – perspectivă transdisciplinară; prof. Bianca Domuț – expertiză Chimie

Mentori: Radu Zubac, Suport tehnic; Expertiză în inginerie și ecologie; Radu Pintilie Suport tehnic; Expertiză în inginerie și proiectare 3D.

Rezultatele obținute confirmă nivelul ridicat de creativitate, rigoare și pasiune pentru domeniile STEAM. Într-o competiție extrem de exigentă, fiecare proiect a adus valoare, originalitate și soluții reale pentru un viitor sustenabil.

Concursul EU CONEXUS Think Smart, Create Green încurajează elevii să își dezvolte creativitatea, gândirea critică și responsabilitatea față de mediu, propunând soluții inovatoare pentru provocările zonelor urbane și costiere. Proiectele sunt evaluate după criterii precum originalitate, impact, fezabilitate și calitatea prezentării.

Prin astfel de competiții, formăm o generație conștientă de impactul acțiunilor asupra mediului și capabilă să construiască soluții sustenabile pentru comunitățile de mâine.

Felicitări ambelor echipe!

,,Mulțumim mentorilor pentru sprijinul constant, încrederea acordată și dedicarea cu care însoțesc fiecare pas al acestor tineri entuziaști. Mulțumim părinților, contribuția lor discretă, dar esențială, făcând posibilă transformarea pasiunii în performanță.”