



▪ 419 proiecte înscrise din toată țara, dintre care 25 au ajuns în finală

▪ Trei mari câștigători și trei premii speciale pentru implicare și impact

Elevii au demonstrat că tehnologia poate deveni un instrument real de schimbare socială, în cadrul celei de-a cincea ediții a concursului Solve for Tomorrow. Competiția națională organizată de Samsung România i-a provocat pe liceenii cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani să transforme ideile lor în soluții concrete pentru comunitate, folosind inclusiv inteligența artificială.

Din cele 419 proiecte înscrise anul acesta, 25 au ajuns în finală, iar marele premiu a fost câștigat de echipa InSightEd, de la Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare, pentru un proiect înscris la categoria „Educație și diversitate prin tehnologie”. Echipa InSightEd, formată din profesor coordonator Balázs Tímea și elevii Gereș Diana-Petra și Marian Alex-Sebastian, a propus o soluție inovatoare pentru creșterea accesului elevilor nevăzători la educație de calitate. Soluția combină o aplicație mobilă bazată pe inteligență artificială cu o brățară inteligentă, oferind autonomie în procesul educațional prin comenzi vocale, tastatură Braille și gesturi. Prin design accesibil, funcționalități intuitive și costuri reduse de implementare, brățara reprezintă o alternativă sustenabilă la soluțiile asistive existente și demonstrează potențialul tehnologiei de a susține o educație cu adevărat incluzivă.

Locul al II-lea a revenit echipei HearMe de la Liceul „Simion Mehedinți”, din Vidra. Soluția propusă de HearMe este o insignă inteligentă care traduce automat limbajul semnelor în voce și text, oferind persoanelor cu deficiențe de auz o comunicare fără bariere. Insigna include senzori care detectează mișcările mâinii și o mini-cameră care urmărește gesturile în timp real, datele fiind transmise prin Bluetooth către o aplicație mobilă.

Locul al III-lea a fost obținut de echipa WaveMotion, de la Colegiul Național Mihai Viteazul și Colegiul Național I.L. Caragiale, Ploiești. Proiectul echipei WaveMotion vizează problema poluării apelor și a degradării ecosistemelor marine, iar soluția propusă este un robot subacvatic modular inteligent. Robotul poate analiza compoziția chimică a apei, cartografia zone subacvatice sau explora adâncimi extreme.

Pe lângă cele trei mari premii (Locul I, II și III), juriul a acordat și trei distincții speciale. Best Teacher Award – acordat profesorului coordonator Otilia Cercel de la echipa SafeStep de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu pentru implicarea excepțională și mentoratul oferit echipei; Social Media Ambassador Award – acordat echipei Vianu Cyber Security Club de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București, pentru creativitate și coerență comunicațională proiectului în mediul digital; Sports-Tech Ambassador Award – acordat echipei AstridX de la Liceul Teoretic Ioan Cuza, București, pentru promovarea sportului ca instrument de schimbare socială prin tehnologie.

Ediția din acest an a avut trei categorii tematice: Educație și diversitate prin tehnologie, Protecția mediului prin tehnologie și Schimbare socială prin sport și tehnologie și s-a desfășurat sub mesajul central „AI. Ideile. Tehnologia. Fă-le să conteze”. Concursul și-a propus să sublinieze rolul inteligenței artificiale ca instrument prin care ideile pot deveni soluții scalabile, iar soluțiile pot genera progres. Finaliștii au parcurs un program intensiv de dezvoltare care a inclus ateliere de design thinking, ateliere dedicate antreprenoriatului, gândirii critice și tehnicilor de prezentare, workshop-uri despre AI, deepfake și reziliență, precum și sesiuni de mentorat 1:1 cu specialiști din educație, business și tehnologie.

„Solve for Tomorrow demonstrează, la fiecare ediție, că liceenii din România nu sunt doar utilizatori de tehnologie, ci creatori de soluții. Proiectele din acest an ne arată cum tehnologia – inclusiv inteligența artificială – poate deveni un instrument real pentru a transforma ideile în inițiative cu impact în comunitate. Ne bucurăm să vedem tineri care folosesc tehnologia în mod creativ și responsabil, pornind de la probleme concrete și construind soluții relevante pentru viitor”, a declarat Simona Panait, Director Marketing Samsung Electronics România & Bulgaria.

La rândul său, Loredana Mihăescu, Programs Director, Junior Achievement România, a adăugat: „Pentru elevi, experiența Solve for Tomorrow înseamnă mai mult decât o competiție. Este un proces de învățare aplicată, în care își dezvoltă gândirea critică, spiritul antreprenorial și capacitatea de a lucra în echipă. Proiectele din acest an confirmă că atunci când tinerii primesc instrumentele potrivite, pot construi soluții relevante pentru comunitățile lor.”

Premiile oferite în cadrul competiției constau în gadget-uri și soluții tehnologice Samsung din cele mai noi game lansate, alături de bundle-uri educaționale menite să ajute elevii în pregătirea pentru examenul de Bacalaureat și pentru admiterea la facultate.

La finala din acest an au fost prezenți peste 130 de participanți, reunind membrii celor 25 de echipe finaliste și profesorii coordonatori, mentori și parteneri ai programului, invitați să ia parte la experiența Solve for Tomorrow și la atmosfera competiției. Evenimentul a avut loc la EVA VR, o sală de jocuri în realitate virtuală, oferind un cadru potrivit pentru o experiență care a îmbinat prezentările proiectelor și momentele educaționale cu sesiuni de networking, dar și cu activități interactive și de entertainment, reflectând energia și interesele noii generații.

Finala programului Solve for Tomorrow a fost organizată sustenabil, prin digitalizarea procesului de jurizare, eliminarea materialelor de unică folosință, înlocuirea sticlelor PET cu alternative reutilizabile, pentru a reduce consumul de resurse și emisiile de CO₂.