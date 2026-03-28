În urma lansării cu succes de către Asociația Ecologică și Umanitară „Copacul vieții” a proiectului GRĂDINIȚE SALVATOARE DE RÂURI, a urmat perioada de desfășurare a orelor de educație ecologică în Săptămâna verde, susținute de asociație la nivelul celor 9 unități de învățământ preșcolar: Grădinița „Hám János” Satu Mare, Grădinița cu Program Prelungit Nr.24 Satu Mare, Grădinița Nr.29, Grădinița cu Program Prelungit Oar, Grădinița cu Program Prelungit Cărășeu, Grădinița cu Program Prelungit Halmeu, Grădinița cu Program Normal Agriș, Grădinița cu Program Normal Beltiug, Grădinița cu Program Prelungit Berveni cu participarea a câte unui grup de elevi de la cele 10 unități de învățământ școlar participante la proiect: Școlile Gimnaziale:„Bem József”Cărăşeu, Oar, Berveni, „Csűry Bálint” Agriṣ, Halmeu, „Viorel Sălăgean” Beltiug ṣi liceele din Municipiul Satu Mare: Liceul Teologic Romano-Catolic „Hám János”, Liceul Reformat, Liceul de Arte „Aurel Popp” și Colegiul Național „Kölcsey Ferenc.

Scopul orelor de educație ecologică susținute de Békéssy Elisabeta - președintele asociației, specialist în protecția mediului și cu o bogată expertiză în educație ecologică fiind coordonator zonal al Programului Mondial ECO ȘCOALA, coordonat de CCDG (Centrul Carpato Danubian de Geoecologie )București la nivel național, este formarea unei atitudini de respect, iubire și responsabilitate față de mediul înconjurător prin cunoașterea naturii, dezvoltarea empatiei față de viețuitoare și însușirea timpurie a deprinderilor de protejare a resurselor, transformarea curiozității preșcolarului în interes de cunoaștere prin activități de observare și investigare. Considerăm că aceste ore au un rol benefic în dezvoltarea intelectuală, emoțională și morală a preșcolarului, contribuind la crearea unei viitoare generații responsabile.

Un rol important în succesul proiectului îl au elevii salvatori de râuri care și în calitate de voluntari ai asociației participă la activitățile proiectului alături de asociație și valorifică cunoștințele acumulate în urma implementării proiectului Școli salvatoare de râuri finanțat prin Programul ERASMUS+, lucrând alături de preșcolari în atelierele tematice interactive organizate cadrul proiectului sub egida evenimentelor de mediu precum: Ziua Mondială a Apei, Luna Pădurii, Ziua Păsărilor, Ziua Pământului, Ziua Parcurilor și nu în ultimul rând Ziua Mediului.

La orele de educație ecologică au participat 232 de preșcolari, în jur de 100 de elevi, 19 educatoare și 9 profesori coordonatori.

Orele au fost interactive, preșcolarii au urmărit cu mult interes și au acumulat multe cunoștințe despre mediu, în special despre importanța cursurilor de apă și a gestiunii corecte a deșeurilor.

Orele s-au finalizat cu plantări de puieți: stejar roșu și tei în curtea grădinițelor de către preșcolari împreună cu elevi, ocazie cu care participanții au realizat un pas important în extinderea spațiilor verzi și totodată această interacțiune mixtă (învățare intergenerațională) considerăm noi asociația, că stimulează comunicarea, responsabilitatea la elevi și oferă modele de comportament, ajutându-i pe preșcolari să se integreze mai ușor în mediul școlar. De asemenea, interacțiunea cu copii mai mari îi ajută pe preșcolari să se adapteze mai repede la mediul educațional și să accepte mai ușor regulile sociale.