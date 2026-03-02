EDUCAȚIE Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” devine școală NZEB printr-o investiție de peste 38 milioane lei

Specialiști elvețieni au evaluat la Satu Mare progresul proiectului de transformare într-o clădire cu consum de energie aproape zero

Municipiul Satu Mare face un pas ferm spre educația sustenabilă și infrastructura verde. Liceul Teoretic German Johann Ettinger intră într-un amplu proces de modernizare, în cadrul proiectului „Transformarea Liceului Teoretic German Johann Ettinger în clădire NZEB”, o investiție de 38.091.429,47 lei implementată de Primăria Municipiului Satu Mare și finanțată prin Programul de Cooperare Elvețiano – Român – Programul pentru eficiență energetică și energie regenerabilă.

Luni, 2 martie 2026, în sala de ședințe a Consiliului Local a avut loc o întâlnire de lucru dedicată evaluării progresului proiectului, la care au participat și specialiști din Elveția.

Primarul Kereskényi Gábor: „Proiectul prinde viață”

Primarul municipiului Kereskényi Gábor a subliniat importanța investiției, arătând că modernizarea liceului reprezintă un pas concret spre o infrastructură educațională adaptată standardelor europene de eficiență energetică.

Prezența experților elvețieni la Satu Mare confirmă seriozitatea demersului și ritmul susținut al implementării.

Obiectiv: eficiență energetică și reducerea emisiilor

Scopul principal al proiectului este creșterea performanței energetice a clădirilor și reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră printr-un pachet complex de soluții sustenabile.

Intervențiile vizează toate cele trei corpuri ale unității de învățământ:

Corp C1 – Școală

Corp C3 – Cămin

Corp C6 – Cantină

Proiectul are caracter unitar, urmărind transformarea întregului ansamblu într-un model de clădire NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Tehnologie de ultimă generație pentru o școală a viitorului

Lucrările principale includ:

reparații și modernizări pentru alinierea la standardele actuale de calitate;

realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități;

izolarea termică a anvelopei clădirii și înlocuirea tâmplăriei;

instalarea de pompe de căldură aer-apă cu ciclu reversibil;

modernizarea instalației termice și montarea de echipamente multi-split pentru răcire;

ventilare descentralizată cu recuperare de căldură;

iluminat interior LED cu senzori în spațiile comune;

integrarea panourilor fotovoltaice pentru producerea locală de energie;

implementarea unui sistem inteligent de management energetic tip BEMS (Building Energy Management System), capabil să optimizeze consumul și confortul interior în raport cu rețeaua electrică.

Prin aceste soluții, liceul va beneficia de eficiență energetică de top, autonomie crescută și costuri reduse pe termen lung.

Beneficii pentru întreaga comunitate

Beneficiarii direcți ai investiției sunt elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar. Indirect, proiectul aduce avantaje părinților, mediului economic local și întregii comunități.

Perioada de implementare este 3 octombrie 2025 – 31 iulie 2029, timp în care una dintre cele mai importante unități de învățământ din municipiu va deveni un reper regional în materie de eficiență energetică și utilizare a surselor regenerabile.

Prin această investiție majoră, Satu Mare își consolidează direcția strategică spre dezvoltare sustenabilă, demonstrând că educația și protecția mediului pot merge mână în mână.