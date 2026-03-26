



Performanță remarcabilă pentru o elevă a Liceului de Artă „Aurel Popp” din Satu Mare. Bumbar Miriam, elevă în clasa a VIII-a A, secția vioară, a obținut Premiul I la Olimpiada de Interpretare Instrumentală – etapa zonală, calificându-se astfel la etapa națională a competiției.

Rezultatul vine într-o perioadă solicitantă pentru elevă, marcată de simulările examenului de Evaluare Națională, emoții intense și numeroase provocări. Cu toate acestea, prin muncă susținută și determinare, Miriam a reușit să își confirme talentul și pregătirea artistică.

Tânăra studiază vioara încă din clasa a II-a, sub îndrumarea profesoarei Rodica Cuzdriorean, iar pregătirea sa este completată de colaborarea cu profesorul corepetitor Balasko Balazs. De-a lungul anilor, efortul și perseverența au fost răsplătite cu numeroase premii la concursuri naționale. În 2025, Miriam a reprezentat liceul la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală, desfășurată la Iași, unde a obținut Premiul III.

Pasiunea pentru vioară s-a conturat încă din copilărie, odată cu descoperirea muzicii clasice, iar această vocație s-a dezvoltat prin ore îndelungate de studiu, disciplină și răbdare. Sprijinul și îndrumarea profesoarei sale au avut un rol esențial în parcursul artistic al elevei.

În afara muzicii, Miriam își dedică timpul lecturii și activităților creative, precum croșetatul și cusutul, reușind să îmbine armonios performanța artistică cu pasiunile personale.

Calificarea la etapa națională confirmă încă o dată valoarea și potențialul tinerei violoniste, dar și nivelul ridicat al pregătirii oferite de Liceul de Artă „Aurel Popp” din Satu Mare.