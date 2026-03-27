Municipiul Satu Mare găzduiește, în perioada 28–29 martie 2026, cea de-a III-a ediție a concursului UTCluj RobotX Challenge, un eveniment dedicat roboticii și sistemelor inteligente, organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Competiția are loc la Casa Meșteșugarilor și reunește 15 echipe de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, care vor construi și programa sisteme robotice bazate pe inteligență artificială. Tema ediției din acest an, „Operațiunea Recovery”, propune participanților un scenariu de criză, în care roboții trebuie să intervină într-o zonă afectată și să îndeplinească sarcini complexe.

Pe parcursul concursului, elevii vor susține probe tehnice care pun accent pe inginerie aplicată, automatizare, pilotaj și recunoaștere autonomă, fiind sprijiniți de mentori și traineri specializați.

Pe lângă competiția propriu-zisă, organizatorii au pregătit și zone interactive deschise publicului, unde vizitatorii pot descoperi proiecte realizate de studenți, roboți educaționali și tehnologii utilizate în industrie. De asemenea, companii partenere din domeniul tehnologic prezintă echipamente și oportunități de carieră pentru tineri.

Premiile sunt consistente, Marele premiu ajungând la 3.000 de lei, iar organizatorii oferă și beneficii academice importante: membrii echipelor câștigătoare pot obține locuri de admitere fără susținerea probei de matematică la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul universității.

Evenimentul își propune să apropie elevii de domeniul tehnologic și să le ofere o experiență practică relevantă, contribuind la formarea viitorilor specialiști în inginerie și IT.



