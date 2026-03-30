Elevii din Sătmărel au descoperit administrația județeană, în cadrul programului „Școala Altfel”

Locale 30.03.2026 12:24
Elevii Școlii Gimnaziale din Sătmărel au vizitat Palatul Administrativ din Satu Mare, în cadrul programului educațional „Școala Altfel”, având ocazia să descopere din interior modul de funcționare al administrației publice.

Copiii au fost primiți de vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, care le-au prezentat rolul instituției și principalele activități desfășurate la nivel județean.

În cadrul vizitei, elevii au explorat amfiteatrul în aer liber, dar și sălile de ședințe, unde au aflat cum sunt luate deciziile care influențează dezvoltarea județului Satu Mare.

Reprezentanții administrației județene au subliniat importanța unor astfel de inițiative, care contribuie la educarea tinerilor și la o mai bună înțelegere a modului în care funcționează instituțiile publice.

Astfel de activități oferă elevilor o perspectivă directă asupra administrației și îi încurajează să devină cetățeni activi și implicați în comunitate.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

