Fotbal județean Kovács Szabolcs, invitat special la antrenamentul juniorilor de la Fröhlich Foieni

Tinerii fotbaliști ai clubului Fröhlich Foieni au avut parte, zilele trecute, de o întâlnire deosebită, avându-l ca invitat special pe arbitrul FIFA din Carei, Kovács Szabolcs,fratele lui Istvan Kovacs

În cadrul unei discuții interactive, acesta a împărtășit din experiența sa, vorbind nu doar despre regulile jocului, ci și despre parcursul său profesional , de la începuturi până la implicarea în meciuri din UEFA Champions League. Tinerii au aflat astfel care sunt provocările meseriei de arbitru și cât de importantă este pregătirea mentală pentru luarea deciziilor în timpul jocului.

Datorită stilului său deschis și prietenos, copiii, părinții și antrenorii prezenți s-au implicat activ în dialog, transformând întâlnirea într-o experiență educativă și motivantă.

Antrenorul Florin Moisa, principalul organizator al evenimentului, a subliniat importanța acestei întâlniri:

„A fost o mare onoare pentru noi că a acceptat invitația. Nu este doar un arbitru excelent, ci și un om extrem de deschis și un pedagog deosebit, care reprezintă un exemplu pentru tineri.”

Pe parcursul întâlnirii, Kovács Szabolcs le-a oferit tinerilor sportivi sfaturi valoroase, insistând asupra disciplinei, perseverenței și spiritului de fair-play. Mesajele sale au avut un impact puternic asupra celor prezenți, oferindu-le un plus de motivație pentru antrenamentele zilnice.

După această experiență, antrenamentele au continuat, iar reprezentanții clubului speră ca astfel de momente să contribuie pe termen lung la dezvoltarea tinerilor. Așa cum au afirmat aceștia, printre copiii care se pregătesc astăzi pe teren s-ar putea regăsi viitorii campioni.

Arbitrul Kovács Szabolcs, posesor al ecusonului FIFA, este o prezență importantă în prima ligă din România, iar în acest sezon a participat la mai multe meciuri din Liga Campionilor în calitate de al patrulea oficial, alături de fratele său, Kovács István.

De altfel, Szabolcs va fi arbitru de rezervă și în partida de joi seara din Europa League dintre AS Roma și Bologna unde la centru a fost delegate fratele său, Istvan Kovacs.