Cea de-a X-a ediție a Concursului Regional de interpretare vocală pentru preșcolari „Glasuri cristaline”, a fost, fără îndoială, o adevărată ediție de poveste, un moment aniversar care a reunit talent, emoție și pasiune într-un mod cu totul special.

Cu peste 250 de concurenți veniți din județ și din afara județului, evenimentul a demonstrat încă o dată că muzica are puterea de a aduce împreună oameni, de a inspira și de a crea amintiri de neuitat.

Fiecare participant a urcat pe scenă cu emoție și curaj, oferind momente autentice și pline de sensibilitate, care au încântat atât juriul, cât și publicul.

Organizarea acestei ediții aniversare a fost la cele mai înalte standarde, confirmând reputația concursului ca fiind unul foarte bine cotat și apreciat în rândul cadrelor didactice din învățământul preșcolar. De la desfășurarea impecabilă până la atmosfera caldă și prietenoasă, totul a contribuit la succesul unui eveniment care a crescut frumos de-a lungul anilor.





Coordonatoare proiect Florica Sabou, Daniela Cucuiet. Director Renata Szilagyi, Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul.







Adresăm sincere mulțumiri cadrelor didactice, care au fost alături de acești copii pe parcursul pregătirii lor. Prin răbdare, profesionalism și dăruire, au contribuit esențial la formarea și susținerea acestor preșcolari. Rezultatele de pe scenă sunt, fără îndoială și rodul efortului și dedicării dumneavoastră.

Mulțumiri din suflet tuturor participanților – copii talentați și dedicați, care, prin muncă și pasiune, au dat viață acestui concurs. Fiecare moment artistic a reflectat efortul și dragostea pentru muzică, iar prezența voastră a transformat această ediție într-una cu adevărat memorabilă

Mulțumim părinților pentru susținere și implicare.

Această a X-a ediție nu este doar un reper, ci și o promisiune pentru viitor – aceea că vom continua să susținem și să promovăm talentul tinerelor generații, păstrând vie magia muzicii.