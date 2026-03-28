







Astăzi, la Casa Meșteșugarilor din municipiul Satu Mare a debutat ediția a III-a a Concursului de robotică și sisteme inteligente - ROBOTX CHALLENGE, organizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN) în parteneriat cu Uniunea Națională a Patronatului Român, B-ROBO, SMART ROBOT X, Societatea de Robotică din Românie, SRAIT - Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică, cu sprijinul companiilor locale care activează în domeniul tehnologiilor înalte. În concurs s-au înscris 14 echipe de elevi de la licee din Satu Mare, Negrești-Oaș și Carei.





”Trăim în ultimii ani o avalanșă a tehnologiei și a informatizării. Dacă pentru generația noastră, singura opțiune este de a ne adapta la noile realități, voi, tânăra generație aveți din start un avantaj dar aveți și obligația de a adapta și dezvolta toate aceste noi tehnologii.





Felicităm Universitatea Tehnică din Cluj Napoca pentru determinarea de a dezvolta Extensia de la Satu Mare, care oferă șansa unui învățământ tehnic superior de calitate aici, acasă, felicităm mediul de afaceri pentru implicarea extraordinară, precum și autoritățile administrației locale pentru susținerea proiectelor de dezvoltare. Nu în ultimul rînd felicităm elevii prezenți azi pentru curaj și perseverență, precum și profesorii care i-au pregătit și îndrumat.





În numele prefectului județului Satu Mare, Altfatter Tamás, transmit succes tuturor echipajelor înscrise în competiție dar și speranța de a vă vedea peste unul sau doi ani studenți la Satu Mare iar după absolvire, ingineri de bază pentru economia și industria sătmăreană! ” - mesajul transmis de managerul public Cristian Marița în deschiderea evenimentului.