Gorguet Maidelines, pe 7 la Grand Prix-ul de la Linz

Judo-CSM Olimpia Satu Mare

Judoka sătmăreană de origine cubaneză, Gorguet Maidelines, legitimată la CSM Olimpia Satu Mare, a participat la un concurs internațional de mare anvergură, Judo Grand Prix Linz, desfășurat în Linz, Austria.

Sportiva pregătită de antrenorul Pelcz Attila a intrat pe tatami într-o competiție extrem de puternică, la care au participat nu mai puțin de 479 de judoka din 59 de țări, reprezentând șase continente.

În categoria –78 kg, unde s-au întrecut 26 de sportive, Maidelines Gorguet a avut un start foarte bun. În primul meci a învins-o pe australianca Maria Swan, iar în turul următor a trecut și de sportiva din Spania, Nisrin Bousbaa Dab.

Parcursul judokăi sătmărence s-a oprit în fața olandezei Lieke Derks, cea care avea să cucerească ulterior medalia de argint a categoriei. În recalificări, Maidelines a fost învinsă de brazilianca Beatriz Freitas, încheind astfel competiția pe un meritoriu loc 7.

Rezultatul obținut la Grand Prix-ul din Austria îi aduce sportivei sătmărence puncte importante în clasamentul mondial. După acest concurs, Gorguet Maidelines a ajuns la 612 puncte în ierarhia internațională, ocupând locul 54 și având șanse bune să urce în continuare în clasament în perioada următoare.