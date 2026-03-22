Hramul Parohiei greco-catolice ”Sf. Iosif” Satu Mare





Sub ocrotirea Sfântului Iosif: credință vie într-o comunitate unită

În liniștea binecuvântată a unei comunități mici, dar pline de credință, ziua de duminică, 22 martie 2026, a devenit prilej de aleasă sărbătoare pentru parohia greco-catolică „Sfântul Iosif” din Satu Mare. Sub ocrotirea blândă a Sfântului Iosif, credincioșii s-au adunat în număr mare pentru a trăi împreună bucuria hramului, într-o atmosferă de rugăciune, comuniune și recunoștință.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost celebrată de părintele Ovidiu Bârle, avându-i alături la Sfânta Masă pe părintele Nicu Huzău, venit din parohia Botiz, precum și pe părintele paroh Cristian Sabău, gazda acestui moment de har. Împreună cu ei, întreaga comunitate – credincioși ai parohiei și oaspeți veniți din alte locuri – a devenit o singură inimă și un singur glas în rugăciune.

Cuvântul de învățătură rostit a așezat în lumină chipul Sfântului Iosif, drept și tăcut slujitor al planului dumnezeiesc. Viața sa, discretă și profundă, devine esențială în înțelegerea misterului mântuirii. Alegerea lui Dumnezeu de a se întrupa în lume a presupus nu doar o mamă, pe Preacurata Fecioară Maria, ci și o familie, un cadru uman în care iubirea, protecția și responsabilitatea să fie trăite deplin.

Prin asumarea paternității, Sfântul Iosif nu doar că a oferit protecție și demnitate Sfintei Familii în fața legii, dar a devenit și garantul împlinirii profețiilor mesianice, asigurând descendența davidică a Mântuitorului. Dincolo de aceste dimensiuni teologice, el rămâne pentru fiecare credincios un model viu de fidelitate, de ascultare și de iubire jertfelnică.

În spiritualitatea creștină, mai ales în cea apuseană, Sfântul Iosif ocupă un loc deosebit, fiind cinstit ca ocrotitor al Bisericii, al familiilor și al tuturor celor care își trăiesc viața în simplitate și credință. În tradiția bizantină, icoana sa îl înfățișează adesea în tăcere meditativă, simbol al drumului interior pe care fiecare suflet este chemat să-l parcurgă: de la neliniște la încredere deplină în Dumnezeu.

După încheierea Sfintei Liturghii și rostirea rugăciunilor de cinstire, părintele paroh Cristian Sabău a adresat cuvinte de mulțumire tuturor celor prezenți, invitând comunitatea să prelungească bucuria întâlnirii într-o agapă frățească. A fost un moment simplu, dar plin de căldură, în care credința s-a împletit firesc cu prietenia și comuniunea.

Astfel, hramul parohiei „Sfântul Iosif” nu a fost doar o sărbătoare liturgică, ci o mărturie vie a unei comunități unite în credință, în care fiecare suflet își găsește locul sub ocrotirea unui sfânt care, în tăcerea sa, continuă să vorbească inimilor despre încredere, responsabilitate și iubire adevărată.

Miercuri, 25 martie de la ora 17, credincioșii greco-catolici, și nu numai ei sunt invitați să se unească în rugăciune la Hramul parohiei Bunavestire din Carpați, păstorită de preotul paroh, Gheorghe Simion.