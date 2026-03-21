



Parohia Greco-Catolică „Sfântul Iosif” din municipiul Satu Mare, cunoscută de credincioși și ca „Fam. Popp” (de lângă Gară), se află la ceas de mare sărbătoare, prilejuit de hramul bisericii.

”Cu aleasă bucurie, vă invităm să luați parte la acest moment de comuniune și rugăciune, duminică, 22 martie, când comunitatea noastră îl cinstește în mod deosebit pe Sfântul Iosif, ocrotitorul parohiei.

Programul celebrării:

Ora 10:30 – Rozariul

Ora 11:00 – Sfânta Liturghie, urmată de rugăciuni în cinstea Sfântului Iosif, protectorul Sfintei Familii și al parohiei noastre

La final – agapă frățească

Vă așteptăm cu drag să ne rugăm împreună și să împărtășim bucuria acestei zile binecuvântate!” este mesajul preotului paroh, Cristian Ioan Sabău transmis tuturor credincioșilor.

Despre Sfântul Iosif în tradiția greco-catolică

Sfântul Iosif, Logodnicul Preasfintei Fecioare Maria, este sărbătorit cu evlavie de credincioșii greco-catolici la data de 19 martie, fiind o figură centrală a Sfintei Familii din Nazaret. El este cinstit ca model de credință, ascultare și purtare de grijă, fiind ocrotitorul familiilor și al comunităților creștine.

În tradiția bizantină, Sfântul Iosif este adesea reprezentat în icoane într-o atitudine meditativă, simbol al drumului lăuntric de la îndoială la credință, luminat de iubirea și încrederea în Dumnezeu.

Prin viața sa smerită și devotată, Sfântul Iosif rămâne pentru toți credincioșii un exemplu viu de responsabilitate, credință statornică și iubire jertfelnică.