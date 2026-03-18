Istvan Kovacs, delegare importantă în Europa League. Fratele, Szabolcs îi va fi rezerva!

Arbitrul careian Istvan Kovacs a primit o nouă confirmare a valorii sale la nivel internațional, fiind delegat să conducă partida dintre AS Roma și Bologna, din manșa retur a optimilor UEFA Europa League.

Meciul se va disputa joi, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico, după ce turul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, astfel că duelul pentru calificarea în sferturi se anunță unul extrem de echilibrat.

Brigada de arbitri va fi completată de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce arbitru de rezervă va fi fratele Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Tiago Martins și Bram Van Driessche.

Delegarea lui Istvan Kovacs la un asemenea meci confirmă încă o dată statutul său solid în arbitrajul european. În actualul sezon, acesta a mai condus și partida din faza grupelor dintre Celtic și AS Roma, câștigată de italieni cu 3-0.

Delegarea vine însă într-un moment în care arbitrul din Carei s-a aflat în centrul unor controverse în Liga 1, după derby-ul dintre Rapid Bucuresti și Dinamo Bucuresti, încheiat 3-2. O fază discutată intens a fost cea din minutul 67, când golul egalizator al lui Claudiu Petrila a fost validat, în ciuda protestelor venite din partea dinamoviștilor.

În contextul criticilor apărute, președintele Federatia Romana de Fotbal, Razvan Burleanu, i-a luat apărarea arbitrului, subliniind performanțele acestuia la nivel internațional.

„Din punctul meu de vedere, și înainte de acest derby, și după el, va rămâne cel mai bun arbitru român din istorie. Este primul arbitru care a arbitrat trei finale de competiții europene intercluburi”, a declarat Burleanu.

Oficialul FRF a mai precizat că analiza prestațiilor arbitrilor nu intră în atribuțiile sale directe, acestea ținând de Comisia Centrală a Arbitrilor, evitând astfel orice posibilă imixtiune.

În ciuda controverselor interne, delegarea la un meci de asemenea nivel din Europa League arată că Istvan Kovacs continuă să se bucure de încrederea forurilor internaționale și rămâne unul dintre cei mai apreciați arbitri români pe plan european.Iar Kovacs Istvan e în cărți și pentru a fi singurul arbitru din România ce va fi cuprins în lotul centralilor ce vor oficia la Cupa Mondială din vară.