Liga a 3-a: Unirea- SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 0-1. Victorie importantă la Dej

Sport 21.03.2026 12:24
Liga a 3-a: Unirea- SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 0-1. Victorie importantă la Dej

Este al doilea succes consecutiv pentru echipa antrenată de Cristi Popa

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare continuă seria rezultatelor pozitive și bifează a doua victorie consecutivă în Liga 3, după succesul din etapa trecută, 1-0 cu Viitorul Cluj. De această dată, sătmărenii s-au impus în deplasare, scor 1-0, în fața celor de la Unirea Dej, în etapa a 21-a din Seria 8.

Partida disputată pe Baza Sportivă Obor din Dej a fost una echilibrată în prima repriză, însă diferența a fost făcută în minutul 55. Atunci, Cezar Oros a marcat unicul gol al întâlnirii, după o fază bine construită de oaspeți, care au reușit să desfacă defensiva gazdelor.

Deși echipa din Dej a încercat să revină pe tabelă, ocaziile semnate de Vasile Mihai, Samuel Șanta, Florin Blaj sau Andrei Pintilei nu s-au concretizat, iar Olimpia a reușit să gestioneze avantajul până la final.

Pe pagina oficială, clubul sătmărean a transmis un mesaj scurt și clar: „Victorie și 3 puncte pentru băieții de pe Someș. Ne întoarcem cu toate punctele acasă datorită golului înscris de Cezar Oros.”

La finalul partidei, antrenorul Cristi Popa a subliniat importanța succesului, dar a rămas echilibrat în declarații:

„E o victorie importantă pentru noi, dar nu schimbă nimic în abordarea noastră. Avem încredere în ceea ce facem și mergem mai departe cu modestie și echilibru.”

Echipele de start:

Unirea Dej: Urian – Negru (C), Pintilei, Georgiu, R. Uțiu, Băbuțan, Zanc, Mihai, Oltean, Șanta, Blaj.

Olimpia MCMXXI Satu Mare: Siwiek – Micle, Mihoc, Sălăjan, Oros, Onea, Tyreese, Stan, Jakob, Ciorcaș, Morar.

În urma acestui rezultat, Olimpia ajunge la 17 puncte și urcă moral înaintea ultimei etape din sezonul regulat. În etapa a 22-a, sătmărenii vor evolua pe teren propriu împotriva celor de la CSM Sighetu Marmației, într-un meci important pentru încheierea sezonului regulat pe o notă pozitivă.

Programul etapei a 21-a

Vineri, 20 martie

15:00: Unirea Dej vs. Olimpia MCMXXI Satu Mare 0-1

15:00: Viitorul Cluj vs. Minaur Baia Mare 3-1Știri Satu Mare

Sâmbătă, 21 martie

15:00: Crişul Sântandrei vs. Sănătatea Cluj

15:00: Unirea Tăşnad vs. SCM Zalău

15:00: Sighetu Marmaţiei vs. Lotus Băile Felix

Anulat: Bihorul Beiuş vs. Arieşul Turda

CLASAMENT

1.Minaur Baia Mare – 44 puncte

2.Unirea Tăşnad – 42 puncte

3.Sănătatea Cluj – 42 puncte

4.SCM Zalău – 42 puncte

5.Crişul Sântandrei – 40 puncte

6.Sighetu Marmaţiei – 34 puncte

7.Lotus Băile Felix – 27 puncte

8.Viitorul Cluj – 20 puncte

9.Unirea Dej – 18 puncte

10.Olimpia MCMXXI – 17 puncte

11.Bihorul Beiuș – 14 puncte

12.Arieşul Turda – 2 puncte

Etapa 22 (ultma din sezonul regulat). Vineri, 27 martie (ora 15.00): Băile Felix – Bihorul; Sănătatea – Viitorul Cluj; SCM Zalău – Sântandrei. Sâmbătă, 28 martie (ora 15.00): Arieșul Turda – Unirea Tășnad (va fi 0-3); CS Minaur – Unirea Dej; SC Olimpia – CSM Sighet.

 

image-1774088665-1d039702
