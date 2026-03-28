Marșul pentru Viață a adunat sute de participanți la Satu Mare

Locale 28.03.2026 13:52
Marșul pentru Viață a adunat sute de participanți la Satu Mare

Sute de persoane au luat parte sâmbătă, 28 martie 2026, la Marșul pentru Viață organizat în municipiul Satu Mare, eveniment ajuns la cea de-a XVI-a ediție și desfășurat la finalul campaniei „Luna pentru Viață”.

Participanții, printre care s-au aflat familii, tineri și reprezentanți ai comunității religioase, s-au adunat în Parcul Vasile Lucaciu, din apropierea Muzeul Județean Satu Mare, de unde au pornit în marș pe traseul ce a traversat principalele artere ale orașului, până în Piața 25 Octombrie, în fața Casei de Cultură.

Ediția din acest an a fost organizată sub tema „Solidaritate pentru amândoi”, un mesaj care a pus accent pe sprijinul acordat atât mamelor, cât și copiilor, înainte și după naștere. Participanții au transmis ideea că implicarea comunității este esențială în momentele dificile și poate influența decisiv parcursul unei vieți.

Potrivit organizatorilor, evenimentul nu promovează judecata, ci susținerea concretă, subliniind faptul că multe femei aflate în situații dificile au nevoie, în primul rând, de ajutor și soluții.

Marșul pentru Viață este unul dintre cele mai ample evenimente de acest tip din România și Republica Moldova, având ca obiectiv conștientizarea problemelor cu care se confruntă femeile însărcinate și încurajarea solidarității sociale.

Evenimentul a adunat participanți de toate vârstele, care și-au exprimat public dorința de implicare și sprijin pentru familiile aflate în dificultate, organizatorii reiterând caracterul apolitic și neconfesional al manifestării.

Prin participarea numeroasă, Marșul pentru Viață de la Satu Mare reconfirmă interesul comunității pentru inițiative care promovează sprijinul reciproc și responsabilitatea socială. Sursa: dincolo de sport 

Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda